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Барселона — Бавария. Где и когда смотреть главный матч недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

Каталонцам пора возвращать долги

Барселона — Бавария. Где и когда смотреть главный матч недели в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gerard Franco ATPImages

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" примет "Баварию" в плохое для себя время, ведь уже в субботу ей играть Эль Класико с "Реалом". То есть, и победить надо, но и силы сэкономить тоже.

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Текущая форма у команды Ганси Флика роскошная — 9 побед в 10 турах Ла Лиги. Проиграли только "Осасуне", на которую вынужденно выставили резерв. Еще одна осечка у "Барсы" была в ЛЧ с "Монако", где подвел Эрик Гарсия, удалившись на 10-й минуте (1:2).

У "Баварии" все в целом похоже. Она тоже лидирует в чемпионате, хотя "РБ Лейпциг" отстает только по дополнительным показателям. Одно поражение в ЛЧ — на выезде от "Астон Виллы" (0:1). При этом с "Барсой" немцы очень рассчитывают на историю — они проиграли только 2 из 15 последних очных матчей, а после знаменитых 8:2 даже не пропустили от "Барсы" ни разу в 4 играх.

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Удастся ли каталонцам прервать эту чудовищную для себя серию — увидим в среду, 23 октября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1. Начало матча — в 22:00 по Киеву.

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Дивіться матч Ліги чемпіонів Барселона - Баварія
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Барселона" - "Бавария" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

В других странах эту игру покажут:

  • Австралия - Stan Sport
  • Канада - DAZN Canada
  • Чехия - Voyo, Nova Sport 4
  • Франция - Canal+ Foot
  • Грузия - Silk Universal
  • Германия - DAZN Germany
  • Венгрия - RTL+, Sport 1 Hungary
  • Израиль - 5Sport
  • Италия - TV8, Sky Sport 252, Sky Sport Calcio
  • Польша - Canal+ Extra 1
  • Румыния - Digi Sport 1 Romania, Prima Sport 1
  • Словакия - Voyo, Nova Sport 4
  • Испания - Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2
  • Турция - tabii
  • Великобритания - discovery+, TNT Sports 4, TNT Sports 5
  • США - Paramount+, fuboTV. Univision NOW, TUDN USA
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