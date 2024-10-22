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Барселона — Бавария. Где и когда смотреть главный матч недели в Лиге чемпионов
Каталонцам пора возвращать долги
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gerard Franco ATPImages
"Барселона" примет "Баварию" в плохое для себя время, ведь уже в субботу ей играть Эль Класико с "Реалом". То есть, и победить надо, но и силы сэкономить тоже.
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Текущая форма у команды Ганси Флика роскошная — 9 побед в 10 турах Ла Лиги. Проиграли только "Осасуне", на которую вынужденно выставили резерв. Еще одна осечка у "Барсы" была в ЛЧ с "Монако", где подвел Эрик Гарсия, удалившись на 10-й минуте (1:2).
У "Баварии" все в целом похоже. Она тоже лидирует в чемпионате, хотя "РБ Лейпциг" отстает только по дополнительным показателям. Одно поражение в ЛЧ — на выезде от "Астон Виллы" (0:1). При этом с "Барсой" немцы очень рассчитывают на историю — они проиграли только 2 из 15 последних очных матчей, а после знаменитых 8:2 даже не пропустили от "Барсы" ни разу в 4 играх.
Удастся ли каталонцам прервать эту чудовищную для себя серию — увидим в среду, 23 октября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1. Начало матча — в 22:00 по Киеву.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Барселона" - "Бавария" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>
В других странах эту игру покажут:
- Австралия - Stan Sport
- Канада - DAZN Canada
- Чехия - Voyo, Nova Sport 4
- Франция - Canal+ Foot
- Грузия - Silk Universal
- Германия - DAZN Germany
- Венгрия - RTL+, Sport 1 Hungary
- Израиль - 5Sport
- Италия - TV8, Sky Sport 252, Sky Sport Calcio
- Польша - Canal+ Extra 1
- Румыния - Digi Sport 1 Romania, Prima Sport 1
- Словакия - Voyo, Nova Sport 4
- Испания - Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2
- Турция - tabii
- Великобритания - discovery+, TNT Sports 4, TNT Sports 5
- США - Paramount+, fuboTV. Univision NOW, TUDN USA
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