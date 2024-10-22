Барселона — Бавария. Где и когда смотреть главный матч недели в Лиге чемпионов

"Барселона" примет "Баварию" в плохое для себя время, ведь уже в субботу ей играть Эль Класико с "Реалом". То есть, и победить надо, но и силы сэкономить тоже.

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Текущая форма у команды Ганси Флика роскошная — 9 побед в 10 турах Ла Лиги. Проиграли только "Осасуне", на которую вынужденно выставили резерв. Еще одна осечка у "Барсы" была в ЛЧ с "Монако", где подвел Эрик Гарсия, удалившись на 10-й минуте (1:2).

У "Баварии" все в целом похоже. Она тоже лидирует в чемпионате, хотя "РБ Лейпциг" отстает только по дополнительным показателям. Одно поражение в ЛЧ — на выезде от "Астон Виллы" (0:1). При этом с "Барсой" немцы очень рассчитывают на историю — они проиграли только 2 из 15 последних очных матчей, а после знаменитых 8:2 даже не пропустили от "Барсы" ни разу в 4 играх.

Удастся ли каталонцам прервать эту чудовищную для себя серию — увидим в среду , 23 октября , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 . Начало матча — в 22:00 по Киеву.

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