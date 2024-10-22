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ЛЧ. Монако – Црвена Звезда 5:1. Разгром сербов во Франции

Лига Чемпионов
Обновлено

Уверенная победа лидера

ЛЧ. Монако – Црвена Звезда 5:1. Разгром сербов во Франции

Фото: AS Monaco, Twitter

Новина українською

В Лиге Чемпионов "Монако" в домашних стенах одолел "Црвену Звезду".

Первая 45-минутка была бодрой для обеих команд. На пятой минуте повреждение получил Бруно Дуартэ. Тренер сербского клуба Милоевич на 7 минуте сделал вынужденную замену.

На 20 минуте хозяева открыли счёт. Отметился японский нападающий Такуми Минамино. На 26 минуте "Монако" нарушили правила и "Црвена Звезда" получила право на пенальти. Ндиайе уверенно его реализовал.

На перерыв "Монако" уходили лидерами. На 4 компенсированной минуте отметился Эмболо и счёт стал 2:1.

Во втором тайме французский клуб продолжил забивать. На 54 минуте отметился Синго. Следующий гол "Монако" забили на 56 минуте, но судья его отменил из-за игры рукой.

Но французскому гранду удалось заполучить разгромную победу. Минамино отметился дублем и на 90+6 минуте точку поставил Аклиуш.

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Лига Чемпионов. 3 тур. Этап Лиги

"Монако" 5:1 "Црвена Звезда"

Голы: Минамино (20, 70), Эмболо (45+4), Синго (54), Аклиуш (90+6) - Ндиайе (27, пенальти)

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
22.10.2024 в 22:16
Такий рахунок мені подоба
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Комментарии 1
Віктор Бокасса (Betwmount)
22.10.2024 в 22:16
Такий рахунок мені подоба
Ответить
0
0

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