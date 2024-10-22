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ЛЧ. Монако – Црвена Звезда 5:1. Разгром сербов во Франции
Уверенная победа лидера
Фото: AS Monaco, Twitter
В Лиге Чемпионов "Монако" в домашних стенах одолел "Црвену Звезду".
Первая 45-минутка была бодрой для обеих команд. На пятой минуте повреждение получил Бруно Дуартэ. Тренер сербского клуба Милоевич на 7 минуте сделал вынужденную замену.
На 20 минуте хозяева открыли счёт. Отметился японский нападающий Такуми Минамино. На 26 минуте "Монако" нарушили правила и "Црвена Звезда" получила право на пенальти. Ндиайе уверенно его реализовал.
На перерыв "Монако" уходили лидерами. На 4 компенсированной минуте отметился Эмболо и счёт стал 2:1.
Во втором тайме французский клуб продолжил забивать. На 54 минуте отметился Синго. Следующий гол "Монако" забили на 56 минуте, но судья его отменил из-за игры рукой.
Но французскому гранду удалось заполучить разгромную победу. Минамино отметился дублем и на 90+6 минуте точку поставил Аклиуш.
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Лига Чемпионов. 3 тур. Этап Лиги
"Монако" 5:1 "Црвена Звезда"
Голы: Минамино (20, 70), Эмболо (45+4), Синго (54), Аклиуш (90+6) - Ндиайе (27, пенальти)
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