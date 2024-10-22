ЛЧ. Монако – Црвена Звезда 5:1. Разгром сербов

В Лиге Чемпионов "Монако" в домашних стенах одолел "Црвену Звезду".

Первая 45-минутка была бодрой для обеих команд. На пятой минуте повреждение получил Бруно Дуартэ. Тренер сербского клуба Милоевич на 7-й минуте сделал вынужденную замену.

На 20-й минуте хозяева открыли счёт. Отметился японский нападающий Такуми Минамино. На 26-й минуте "Монако" нарушили правила и "Црвена Звезда" получила право на пенальти. Ндиайе уверенно его реализовал.

На перерыв "Монако" уходили лидерами. На 4-й компенсированной минуте отметился Эмболо и счёт стал 2:1.

Во втором тайме французский клуб продолжил забивать. На 54-й минуте отметился Синго. Следующий гол "Монако" забили на 56-й минуте, но судья его отменил из-за игры рукой.

Но французскому гранду удалось заполучить разгромную победу. Минамино отметился дублем на 70-й минуте и на 90+6-й минуте точку поставил Аклиуш.

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Лига Чемпионов. 3 тур. Этап Лиги

"Монако" - "Црвена Звезда" 5:1

Голы: Минамино (20, 70), Эмболо (45+4), Синго (54), Аклиуш (90+6) - Ндиайе (27, пенальти)

"Монако": Маецкий - Вандерсон, Синго, Керер, Кайо Энрике (Диатта К, 77) - Закария (Матасо, 86), Камара (Магасса, 77) - Аклиуш, Минамино, Бен-Сигир (Головин, 46) - Эмболо (Иленикена, 77).

"Црвена Звезда": Илич - Соль, Спаич, Джига, Олайинка - Крунич (Родич, 60), Эльсник - Силас (Илич, 60), Максимович (Катай, 74), Дуартэ (Далсиу, 7) - Ндиайе (Канга, 74),

Предупреждения: Керер (26) - Максимович (45+2)