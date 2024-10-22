  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. ЛЧ. Пари Сен-Жермен - ПСВ 1:1. Не забиваешь ты, забивают тебе
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛЧ. Пари Сен-Жермен - ПСВ 1:1. Не забиваешь ты, забивают тебе

Лига Чемпионов

Забрали по одному баллу

ЛЧ. Пари Сен-Жермен - ПСВ 1:1. Не забиваешь ты, забивают тебе

Getty Images/Global Images Ukraine

Валентина Чорноштан Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. Общий этап, 3-й тур
Париж. "Парк-де-Прен"

"Пари Сен-Жермен" - "ПСВ",

Голы: Хакими 55 — Ланг 34

"Пари Сен-Жермен": Доннарумма Дж., Маркиньос, Хакими, Мендеш Н., Фабиан Руис (Витинья 59), Заир-Эмери (Сенни Меюлю 82), Пачо, Невеш Ж.П., Ли Кан-Ин (Асенсио 68), Дембеле У (Дезире Дуэ 81)., Барколя Б (Рандаль Коло Муани 81).

"ПСВ": Бенитес В., Фламинго, Дамс, Боскальи, Тиль Г., Сайбари(Ричард Ледесма 84), Ланг Н (Дриауех 65)., Мауро Жуниор, Тиллман М., де Йонг Л., Бакайоко Й (Исак Бабади 84).

Предупреждения: Нуну Мендеш 40, Мауро Жуниор 45+2 Дамс 76, Ричард Ледесма 90+1, Исак Бабади 90+2, де Йонг 90+3, Бенитес 90+5.

По теме
yellow-arrow
Лига Чемпионов. Ювентус - Штутгарт 0:1. Поздняя, но своевременная справедливость
yellow-arrow
ЛЧ. Жирона - Слован 2:0. Первая победа испанской команды
yellow-arrow
SofaScore и WhoScored определились с лучшим игроком матча ЛЧ Арсенал - Шахтер
Лига чемпионов ПСВ (Эйндховен) Лига Чемпионов УЕФА Пари Сен-Жермен
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости