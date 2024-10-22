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ЛЧ. Пари Сен-Жермен - ПСВ 1:1. Не забиваешь ты, забивают тебе
Забрали по одному баллу
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Чемпионов. Общий этап, 3-й тур
Париж. "Парк-де-Прен"
"Пари Сен-Жермен" - "ПСВ",
Голы: Хакими 55 — Ланг 34
"Пари Сен-Жермен": Доннарумма Дж., Маркиньос, Хакими, Мендеш Н., Фабиан Руис (Витинья 59), Заир-Эмери (Сенни Меюлю 82), Пачо, Невеш Ж.П., Ли Кан-Ин (Асенсио 68), Дембеле У (Дезире Дуэ 81)., Барколя Б (Рандаль Коло Муани 81).
"ПСВ": Бенитес В., Фламинго, Дамс, Боскальи, Тиль Г., Сайбари(Ричард Ледесма 84), Ланг Н (Дриауех 65)., Мауро Жуниор, Тиллман М., де Йонг Л., Бакайоко Й (Исак Бабади 84).
Предупреждения: Нуну Мендеш 40, Мауро Жуниор 45+2 — Дамс 76, Ричард Ледесма 90+1, Исак Бабади 90+2, де Йонг 90+3, Бенитес 90+5.
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