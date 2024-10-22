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Залужный, Мудрик и Шевченко поддерживают Шахтер в Лондоне в матче с Арсеналом. ФОТО

Лига Чемпионов
Обновлено

Шахтер играет с Арсеналом

Залужный, Мудрик и Шевченко поддерживают Шахтер в Лондоне в матче с Арсеналом. ФОТО

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Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 22 октября, "Шахтер" в Лондоне проводит свой матч 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов с "Арсеналом".

Матч пришли посмотреть многие авторитетные украинцы в Британии.

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На трибунах были замечены вингер "Челси" Михаил Мудрик, президент УАФ Андрей Шевченко и посол Украины в Британии, бывший главнокомандующий Валерий Залужный.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube доступна аудиотрансляция матча.

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