Лига Чемпионов
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Залужный, Мудрик и Шевченко поддерживают Шахтер в Лондоне в матче с Арсеналом. ФОТО
Шахтер играет с Арсеналом
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Сегодня, 22 октября, "Шахтер" в Лондоне проводит свой матч 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов с "Арсеналом".
Матч пришли посмотреть многие авторитетные украинцы в Британии.
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На трибунах были замечены вингер "Челси" Михаил Мудрик, президент УАФ Андрей Шевченко и посол Украины в Британии, бывший главнокомандующий Валерий Залужный.
Відео: Шахтар pic.twitter.com/Boii63dRRE— Vlad Prezzemolo (@petrushevskiy) October 22, 2024
Напомним, что UA-Футбол ведет
Также на YouTube доступна аудиотрансляция матча.
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