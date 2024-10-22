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"Ты всегда хочешь достичь наилучшего результата". Слот высказался накануне матча ЛЧ против РБ Лейпциг

Лига Чемпионов
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Специалист поделился своими мыслями

"Ты всегда хочешь достичь наилучшего результата". Слот высказался накануне матча ЛЧ против РБ Лейпциг

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Арне Слот, тренер "Ливерпуля", ответил на вопросы журналистов накануне матча Лиги чемпионов против "РБ Лейпциг".

"Я никогда не считал, что проиграть игру - это хорошая идея. Где бы ты ни находился в сезоне, ты всегда хочешь достичь наилучшего результата. Нам противостоит хорошая команда, которая хорошо выступает в Бундеслиге. Это очень хороший клуб, и да, расписание матчей тяжелое, но чего вы ожидаете, если играете в Лиге чемпионов?", - сказал тренер.

Матч "РБ Лейпциг" - "Ливерпуль" стартует 23 октября в 22:00 по Киеву.

Читайте такжеЛейпциг – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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