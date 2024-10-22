"Ты всегда хочешь достичь наилучшего результата". Слот высказался накануне матча ЛЧ против РБ Лейпциг

Арне Слот, тренер "Ливерпуля", ответил на вопросы журналистов накануне матча Лиги чемпионов против "РБ Лейпциг".

"Я никогда не считал, что проиграть игру - это хорошая идея. Где бы ты ни находился в сезоне, ты всегда хочешь достичь наилучшего результата. Нам противостоит хорошая команда, которая хорошо выступает в Бундеслиге. Это очень хороший клуб, и да, расписание матчей тяжелое, но чего вы ожидаете, если играете в Лиге чемпионов?", - сказал тренер.