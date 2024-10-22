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Мартинелли или автогол Ризныка? Арсенал открыл счет в матче с Шахтеро. ВИДЕО

Лига Чемпионов
Обновлено

Все не очень хорошо для горняков

Мартинелли или автогол Ризныка? Арсенал открыл счет в матче с Шахтеро. ВИДЕО

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" в Лондоне проводит свой матч 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов с "Арсеналом".

"Канониры" при некотором преимуществе открыли счет в матче.

На 29-й минуте Мартинелли сместился с левого фланга и пробил из пределов штрафной – мяч от штанги отскочил в ногу Ризныка, а затем в ворота.

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Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
22.10.2024 в 22:46
такую игру ШД противно смотреть--ещё сами забили себе гол--смотрите другие матчи
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
22.10.2024 в 22:46
такую игру ШД противно смотреть--ещё сами забили себе гол--смотрите другие матчи
Ответить
0
1

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