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Мартинелли или автогол Ризныка? Арсенал открыл счет в матче с Шахтеро. ВИДЕО
Все не очень хорошо для горняков
shakhtar.com
"Шахтер" в Лондоне проводит свой матч 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов с "Арсеналом".
"Канониры" при некотором преимуществе открыли счет в матче.
На 29-й минуте Мартинелли сместился с левого фланга и пробил из пределов штрафной – мяч от штанги отскочил в ногу Ризныка, а затем в ворота.
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alex.belogubko (одесса)
22.10.2024 в 22:46
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