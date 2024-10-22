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ЛЧ. Арсенал - Шахтер 1:0. Максимально прогнозируемо и без Зинченко

Лига Чемпионов

"Канониры" на классе переиграли "горняков"

ЛЧ. Арсенал - Шахтер 1:0. Максимально прогнозируемо и без Зинченко

Getty Images / Global Images Ukraine

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Детальный отчет по матчу ожидайте в ближайшее время.

3-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25

Вторник, 22-е октября

Англия, Лондон. Стадион "Эмирейтс"

"Арсенал" - "Шахтер" 1:0

Голы: Ризнык (автогол) 29

Нереализованный пенальти: Троссард 77 (парировал Ризнык)

"Шахтер": Ризнык - Педриньо, Матвиенко, Бондарь, Конопля - Крыськив - Эгиналду (Траоре 84), Судаков, Бондаренко (Марлон Гомес 87), Зубков (Педринью 64) - Сикан (Кевин 64).

Запасные: Азаров, Грам, Кевин, Марлон Гомес, Невертон, Педринью, Степаненко, Тобиас, Траоре, Фесюн, Франьич, Швед.

Главный тренер: Марино Пушич.

"Арсенал": Рая - Калафьори (Льюис-Скелли 72), Габриэл, Салиба, Уайт - Троссард (Жоржиньо 88), Партей, Райс, Мартинелли - Гаверц, Габриэл Жезус (Стерлинг 68).

Запасные: Робинсон, Батлер-Оедеджи, Жоржинью, Зинченко, Кивьор, Льюис-Скелли, Мерино, Монлуи, Нванери, Нету, Сетфорд, Стерлинг.

Главный тренер: Микель Артета.

Предупреждения: Уайт 34, Мартинелли 84.

Арбитр: Бенуа Бастьен (Франция).

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Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк)
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Комментарии
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Matachorros (Chicago)
23.10.2024 в 00:02
Артета просто бесполезный мешок гуано. Тупо бей беги, как можно так играть, команда выглядит разобранной, всё время не хватает чёткости. Арсеналу нужен топовый тренер а не это испанское недоразумение.
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Комментарии 4
Matachorros (Chicago)
23.10.2024 в 00:02
Артета просто бесполезный мешок гуано. Тупо бей беги, как можно так играть, команда выглядит разобранной, всё время не хватает чёткости. Арсеналу нужен топовый тренер а не это испанское недоразумение.
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0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
23.10.2024 в 00:01
Арсенал грав навіть в тренувальному темпі і стилі, а відпочивальному.
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0
1
andrey B
23.10.2024 в 00:04
посмотрим на твоё .....динамо.вот тогда ты и заткнёшься
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Вarcelinius
23.10.2024 в 00:01
Абсолютно беззубый футбол у Шахтёра. Нах.уй этого Пушича с его философией. Самый слабый Шахтёр за последние 20 лет.
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