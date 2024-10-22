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ЛЧ. Арсенал - Шахтер 1:0. Максимально прогнозируемо и без Зинченко
"Канониры" на классе переиграли "горняков"
Getty Images / Global Images Ukraine
Детальный отчет по матчу ожидайте в ближайшее время.
3-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25
Вторник, 22-е октября
Англия, Лондон. Стадион "Эмирейтс"
"Арсенал" - "Шахтер" 1:0
Голы: Ризнык (автогол) 29
Нереализованный пенальти: Троссард 77 (парировал Ризнык)
"Шахтер": Ризнык - Педриньо, Матвиенко, Бондарь, Конопля - Крыськив - Эгиналду (Траоре 84), Судаков, Бондаренко (Марлон Гомес 87), Зубков (Педринью 64) - Сикан (Кевин 64).
Запасные: Азаров, Грам, Кевин, Марлон Гомес, Невертон, Педринью, Степаненко, Тобиас, Траоре, Фесюн, Франьич, Швед.
Главный тренер: Марино Пушич.
"Арсенал": Рая - Калафьори (Льюис-Скелли 72), Габриэл, Салиба, Уайт - Троссард (Жоржиньо 88), Партей, Райс, Мартинелли - Гаверц, Габриэл Жезус (Стерлинг 68).
Запасные: Робинсон, Батлер-Оедеджи, Жоржинью, Зинченко, Кивьор, Льюис-Скелли, Мерино, Монлуи, Нванери, Нету, Сетфорд, Стерлинг.
Главный тренер: Микель Артета.
Предупреждения: Уайт 34, Мартинелли 84.
Арбитр: Бенуа Бастьен (Франция).
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