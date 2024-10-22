Белик - о матче с Арсеналом U-19: Сегодня была не игра от обороны, а игра ума

Главный тренер юношеской команды "Шахтера" U19 Алексей Белик подвел итог матча Юношеской лиги УЕФА с "Арсеналом" (1:0).

– Поздравляем с важной победой над "Арсеналом"! Расскажите, каким был матч для команды?

– Спасибо! Это была хорошая игра и очень важная победа, учитывая турнирное положение, ведь мы увеличили шансы на пути к своей цели – проходу в плей-офф. Что касается игры, то понятно, что она была сложной, "Шахтер" U19 привык постоянно играть на мяче. В предыдущих двух турах с "Болоньей" U19 и "Аталантой" U19 мы большую часть времени владели инициативой. Я очень рад за ребят, ведь они терпели и были организованными, а дисциплина в защите была на самом высоком уровне. Даже не помню, чтобы Арсенал U19, за исключением некоторых фланговых передач, создавал давление, но мы справились с этим, несмотря на то, что большинство времени действовали без мяча. В этом аспекте футболисты стали гораздо гибче и не являются исполнителями, которые привыкли только атаковать и контролировать мяч. В этом плане мы значительно прогрессировали, и то, что у нас будет момент в атаке, которым воспользуемся, я подчеркивал еще предматчевую установку. Единственное, что мы могли бы добавить качества в контратаках и делать счет больше, но здесь кажется специфика внутреннего чемпионата, где мы действуем по позиционной обороне и редко контратакуем. Мы отрабатываем этот аспект на тренировках, и когда это происходит в матчах с подобными соперниками, как "Арсенал", у футболистов присутствует не то чтобы волнение, а большее желание, которое влияет на нашу игру, например, в эпизодах, когда мы контратаковали с численным преимуществом, или в моменте с выстрелом Сметаны. В таких ситуациях хотелось бы быть более хладнокровными, однако это Юношеская лига УЕФА и в таком возрасте это нормально. Также следует отметить сложные переезды, ведь у каждой команды, с которой играем в еврокубках, есть определенное преимущество. Добавлю, что футболисты "Арсенала" U19 выступают в Премьер-лиге 2, а некоторые из них были вовлечены в игру за первую команду в кубковых соревнованиях.

– "Шахтер" U19 после забитого мяча находился преимущественно на собственной половине поля и опасно контратаковал, в то же время не давая создать острых случаев у своих ворот. Можно ли считать, что ребята полностью выполнили план на игру?

- Мы хотим контролировать мяч, создавать моменты и быть креативными, однако есть соперник, который, во-первых, играет дома, а во-вторых, его исполнители выступают за первую команду или в высших возрастных соревнованиях, что дает определенное преимущество. В этом случае мы не всегда можем диктовать свои условия. Ребята, с детских лет привыкшие играть на мяче и атаковать, смогли перестроиться и удачно адаптировались к действиям соперника. Сегодня была не игра от обороны, а игра ума, когда мы из среднего блока могли перестроиться в низкий и контратаковать. Мы контратаковали, и ни к одному футболисту нет замечаний, но хочется больше качества в этом аспекте. Однако именно такие матчи придают важный опыт, переносимый на следующие.

– На этой неделе команду ждет не менее важное противостояние во внутреннем чемпионате – с киевским "Динамо". Какой будет подготовка с учетом переезда и ограниченного времени?

– Да, у нас впереди дорога домой, и если все будет хорошо, то уже в четверг будем в Киеве. При этом будет возобновлена ​​тренировка во Львове, а в пятницу и субботу уделим внимание нашему сопернику. "Динамо" – это наш главный соперник во внутреннем чемпионате, и с настроением точно не будет проблем. Единственное, что мы потеряли много сил и эмоций, но это восстановительное.