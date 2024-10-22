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Хозяева разгромили сербов. Монако - Црвена Звезда 5:1. Обзор матча и видео голов

Лига Чемпионов

Счет был открыт двадцатой минуте поединка

Хозяева разгромили сербов. Монако - Црвена Звезда 5:1. Обзор матча и видео голов

Фото: AS Monaco, Twitter

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 22 октября, состоялся матч третьего тура Лиги чемпионов между "Монако" и ФК "Црвена Звезда".

Счет был открыт французской командой в первом тайме на двадцатой минуте поединка, позже соперники отыграли один мяч, реализовав пенальти. Но на последних секундах компенсированного времени "Монако" вырывается вперед - 2:1. После перерыва сербы пропустили еще три мяча.

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Лига чемпионов. 3-й тур
Монако. "Stade Louis II"
"Монако" - "Црвена Звезда" - 5:1
Голы: Минамино 20', 70', Эмболо 45+4', Синго 54', Аклиуш 90+6' - Ндиай 27'(П)

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