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ЛЧ. Жирона - Слован 2:0. Первая победа испанской команды
Жирона празднует победу, а Слован продолжает замыкать таблицу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Жирона" одолела "Слован Братиславу" и получила первые 3 очка.
В первой половине матча "Жирона" 6 раз ударила по воротам "Слована". Из них 2 удара в створ, один из которых стал голом. Отметился Гутьеррес и вывел испанский клуб вперёд. "Слован" ударил дважды, но по воротам не попал.
Во втором тайме украинец Данил Игнатенко получил предупреждение. "Жирона" продолжала атаковать и на 73 минуте увеличила счёт. Разгрома не вышло - Стуани в конце не забил пенальти.
Лига Чемпионов. 3 тур. Этап Лиги
"Жирона" - "Слован" 2:0
Голы: Гутьеррес (42), Хуанпе (73)
"Жирона": Гассанига – Франсес, Хуанпе, Крейчий, Гутьеррес – Мартинес, Эррера, Мартин (Миовски, 24) – Ван де Бек (Лопес, 83), Данжума – Стуани.
"Слован": Такас – Байрич, Кашия, Виммер – Блэкмэн, Игнатенко (Марчелли, 78), Саввидис (Гайдос, 85), Зуберу – Барсегян, Толич (Сёке, 85) – Стрелец (Метсоко, 85).
Предупреждения: Франсес (45) – Толич (16), Игнатенко (69), Барсегян (71)
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