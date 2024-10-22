ЛЧ. Жирона - Слован 2:0. Уверенная победа хозяев без Цыганкова

Перед матчем явным фаворитом букмекеры считали хозяев поля, невзирая на их большие кадровые проблемы. Не могли помочь "Жироне" травмированные Пау Лопес, Блинд, Ромеу, Джон Солис, Порту, Асприлья, Хиль, Цыганков и Руис. В "Словане" не могли играть опытные Юрай Куцка, Роберт Мак и сын главного тренера Владимир Вайсс. Отметим выход в основе украинского опорника Игнатенко, ставшего ключевым игроком словацкой команды в последнее время.

С первых минут мяч на правах хозяев взяли под свой контроль игроки испанской команды, но опасных моментов в первые минуты не было. "Жирона" контролировала мяч в центре поля и на подступах к штрафной площади соперника. Словаки удачно останавливали атаки хозяев, часто с помощью тактики мелкого фола.

В середине первого тайма "Жирона" потеряла еще одного игрока: травму получил Иван Мартин, которого сменил Миовски. Первый опасный момент возник уже во второй половине первого тайма. Это ветеран Стуани пробивал из пределов штрафной, однако его удар заблокировали защитники. На 31 минуте опасно издали пробивал Данжума, однако мяч пролетел в нескольких сантиметрах от правой штанги.

В конце тайма первый реальный голевой момент создали гости. Это Блэкмана под острым углом вывели лицом к лицу с голкипером, однако его удар просвистел над перекладиной.

Когда казалось, что первый тайм завершится безголевой ничьей, Данжума буквально самостоятельно организовал гол. Вингер на левом фланге обыграл Блэкмана и подал в штрафную, где первым на мяче оказался Мигель Гутьеррес, которому осталось только замкнуть подачу в угол ворот.

Второй тайм тоже начался с атак хозяев. Данжума проскочил мимо нескольких защитников в штрафной и пробил в левый нижний угол ворот, но Доминик Такач парировал этот выстрел. Навес Гутьерреса чуть не замкнул Миовски, однако этот выстрел парировал Такач.

В середине второго тайма счет удвоил Хуанпе. Хавбек пробил штрафной удар, мяч случайно задел защитника и срикошетил в сетку. Доминик Такач не имел шансов спасти команду.

В конце 2 тайма рукой в своей штрафной площади сыграл Гайдош и арбитр после просмотра ВАР указал на 11-метровую отметку. К мячу подошел штатный пенальтист хозяев Кристиан Стуани, однако его удар в левый нижний угол ворот парировал Такач.

Дополнительное время ко второму тайму прошло в атаках гостей. У словацкого клуба было сразу 3 (!) опасных момента. Гассанига потянул опасные удары Кашии и Барсегяна, а выстрел Юлиуса Соке приняла на себя перекладина.

"Жирона", несмотря на кадровые потери, закономерно и уверенно победила своего соперника и завоевала первые очки в текущем розыгрыше турнира. А вот гости рискуют остаться с 0 набранных очков после завершения группового этапа Лиги Чемпионов.

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3-й тур Лиги Чемпионов

Жирона "Эстадио Мунисиполь де Монтиливи"

"Жирона" - "Слован" 2:0

Голы: Гутьеррес, 42, Хуанпе, 73

"Жирона": Гассанига – Гутьеррес, Крейчи, Хуанпе, Франсес – Мартин (Миовски, 24), Эррера, ван де Бек (Д. Лопес), Мартинес – Данжума, Стуани.

"Слован": Такач – Зуберу, Виммер, Байрич, Кашия, Блэкмен – Игнатенко (Марчелли, 78), Саввидис (Гайдош, 84), Толич (Соке, 84), Барсегян – Стрелец (Метсоко, 84).

Предупреждения: Толич, 15, Франсес, 45, Игнатенко, 69, Барсегян, 71.

Нереализованный пенальти: Стуани, 88