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ЛЧ. Астон Вилла – Болонья 2:0. Просто и на классе?

Лига Чемпионов
Обновлено

Бирмингемцы непринужденно и стильно не замечают гостей из Италии

ЛЧ. Астон Вилла – Болонья 2:0. Просто и на классе?

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда Винченцо Итальяно снова прибыла в Англию, чтобы найти даже если не победу, то хотя бы первый гол в рамках Лиги Чемпионов. В первых двух турах им отличиться не удалось, впрочем "Астон Вилла" точно не является очень дружелюбным хозяином, поэтому отдавать хотя бы один гол они не собирались.

Среди неожиданных решений от Унаи Эмери накануне этого матча - выход в старте Иана Маатсена. Да и то, это трудно назвать неожиданностью, просто тренерским, рабочим решением. Просто в АПЛ нидерландский фланговый защитник почти не получает игрового времени, а здесь сразу в стартовом составе. Что же в итоге мы увидели на поле.

Достаточно скучный получился первый тайм. Моменты были как у одной, так и у другой команды, впрочем явной опасности и каких-то породистых ударов мы не увидели. Бирмингемцы на правах хозяев владели инициативой, нанесли больше ударов и просто выглядели интереснее и увереннее. Что касается "Болоньи", то мало что можно отметить, куда интереснее команда Итальяно стала выглядеть в начале второго тайма. Например, Пош получил кучу времени и пространства перед штрафной площадкой, впрочем, пробил очень неудачно, как для тех условий, которые ему были созданы после прострела с фланга.

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Как ни странно, активность гостей во втором тайме была сразу наказана "вилланами". Сначала со штрафного опасно навесил Макгинн и мяч, который так и не задел ни одного из игроков, которые вели борьбу, полетел в дальний угол ворот Скорупского. Такой вот гол от шотландского полузащитника, который расслабил трибуны и самих игроков "Виллы".

Вскоре после этого Морган Роджерс выполнил свой фирменный проход по флангу, подал в штрафную и Джон Дуран (который также вышел в стартовом составе, оставив Уоткинса в запасе) прекрасно отборолся, подставил ногу и переправил круглого в дальний угол ворот соперника. Очень простые 2:0 и весь пыл "Болоньи", который мы увидели на старте второй половины, очень быстро угас.

Это выглядело как наказание от более классной и опытной команды, хотя бирмингемцев трудно назвать опытным бойцом в еврокубках. Но как же уверенно они выглядят в Лиге Чемпионов в этом сезоне. Это не может не удивлять и не восхищать.

ЛЧ. Астон Вилла – Болонья 2:0. Просто и на классе? - изображение 2

После двух забитых голов игра была сделана. Эмери пошел на замены, выпустив, например, Бубакара Камара, для которого это дебютный матч в сезоне. Хозяева отдали мяч сопернику и стали играть на контратаках, а "Болонье" катастрофически не хватало скорости и свежих идей, чтобы как-то выстраивать свои атаки и доводить их до акцентированных ударов. Хотя один момент отметить стоит: после углового Беукема пробивал головой и попал в стойку с внешней стороны. Но и этот момент пришел не после комбинации, а именно после стандарта.

Джейкоб Рамзи должен был забивать свой дебютный гол в Лиге Чемпионов, но перенервничал при выходе один на один и пробил точно в голкипера. На этом и прозвучал финальный свисток. По крайней мере до завтрашних матчей команда Эмери возглавляет таблицу Лиги Чемпионов, а "Болонья" все еще в поисках своего первого гола в ЛЧ. Вот настолько там все печально.

Лига Чемпионов. Этап лиги, 3-й тур

Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный судья: Жоау Пиньейру (Португалия)

"Астон Вилла" — "Болонья" 2:0

Голы: Макгинн (55), Дуран (64)

"Астон Вилла": Мартинес — Конса, Карлос, Торрес, Маатсен — Онана (Баркли, 46), Тилеманс (Камара, 78) — Макгинн (Филоджен, 66), Роджерс, Бэйли (Рамзи, 66) — Дуран (Уоткинс, 66)

"Болонья": Скорупски — Пош, Беукема, Лукуми, Ликояннис — Фаббиан, Фройлер, Урбански (Моро, 67) — Орсолини (Одгор, 46), Даллинга (Кастро, 66), Ндойе (Илинг-Жуниор, 77)

Предупреждения: Баркли (50) — Орсолини (19), Пош (45), Ликояннис (47), Фройлер (54)

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