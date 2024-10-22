Палкин вручил Залужному футболку Шахтера. ФОТО

Посол Украины в Британии, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил от "Шахтера" клубную футболку во время матча 3-го тура ЛЧ против "Арсенала".

Залужный получил футболку с номером 8 из рук гендиректора "Шахтера" Сергея Палкина.

Отметим, что кроме Залужного на матче присутствовали полузащитник "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик, а также президент УАФ Андрей Шевченко.