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Палкин вручил Залужному футболку Шахтера. ФОТО

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С номером 8

Палкин вручил Залужному футболку Шахтера. ФОТО

instagram.com/palkin.sergey

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Посол Украины в Британии, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил от "Шахтера" клубную футболку во время матча 3-го тура ЛЧ против "Арсенала".

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Залужный получил футболку с номером 8 из рук гендиректора "Шахтера" Сергея Палкина.

Отметим, что кроме Залужного на матче присутствовали полузащитник "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик, а также президент УАФ Андрей Шевченко.

Палкин вручил Залужному футболку Шахтера. ФОТО - изображение 1
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