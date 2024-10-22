  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. ЛЧ. Штурм - Спортинг 0:2. Португальцы ожидаемо сделали свое дело
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛЧ. Штурм - Спортинг 0:2. Португальцы ожидаемо сделали свое дело

Лига Чемпионов

Команде из Граца в этом турнире очень тяжело

ЛЧ. Штурм - Спортинг 0:2. Португальцы ожидаемо сделали свое дело

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Виктор Иванчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов. 3 тур

22.10.2024. Вертерзее Штадион, Клагенфурт

Главный арбитр: Георгий Круашвили (Грузия)

"Штурм" Грац - "Спортинг" 0:2

"Штурм": Схерпен, Гизбегович, Эмануэль, Гайргофер (Джонстон 59), Лавале (Шопп 90), Чуквуани, Ялькуйе, Бовинг, Хорват (Ярдимджи 70), Бирет (Гирлендер 90), Джатта (Звонарек 59)

"Спортинг": Израэль, Эсгаю (Матеус Рейс 56), Дебаст (Сен-Жюст 70), Инасиу, Сантуш (Куэнда 84), Катамо, Браганса (Морита 70), Юльманн, Араухо (Гонсалвеш 70), Тринкау, Дьокереш

Предупреждения: Ялькуйе 39, Ярдимджи 90+5

Голы: Сантуш 23, Дёкереш 53

По теме
yellow-arrow
Лига Чемпионов. Ювентус - Штутгарт 0:1. Поздняя, но своевременная справедливость
yellow-arrow
ЛЧ. Пари Сен-Жермен - ПСВ 1:1. Не забиваешь ты, забивают тебе
yellow-arrow
ЛЧ. Жирона - Слован 2:0. Первая победа испанской команды
Спортинг (Лиссабон) Лига чемпионов Штурм (Грац)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости