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ЛЧ. Штурм - Спортинг 0:2. Португальцы ожидаемо сделали свое дело
Команде из Граца в этом турнире очень тяжело
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Лига чемпионов. 3 тур
22.10.2024. Вертерзее Штадион, Клагенфурт
Главный арбитр: Георгий Круашвили (Грузия)
"Штурм" Грац - "Спортинг" 0:2
"Штурм": Схерпен, Гизбегович, Эмануэль, Гайргофер (Джонстон 59), Лавале (Шопп 90), Чуквуани, Ялькуйе, Бовинг, Хорват (Ярдимджи 70), Бирет (Гирлендер 90), Джатта (Звонарек 59)
"Спортинг": Израэль, Эсгаю (Матеус Рейс 56), Дебаст (Сен-Жюст 70), Инасиу, Сантуш (Куэнда 84), Катамо, Браганса (Морита 70), Юльманн, Араухо (Гонсалвеш 70), Тринкау, Дьокереш
Предупреждения: Ялькуйе 39, Ярдимджи 90+5
Голы: Сантуш 23, Дёкереш 53
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