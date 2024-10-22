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Шахтёр и Арсенал на поле вывела юная спортсменка, пострадавшая от агрессии РФ

Лига Чемпионов
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Девочка потеряла ногу во время одной из атак РФ, но продолжает заниматься гимнастикой

Шахтёр и Арсенал на поле вывела юная спортсменка, пострадавшая от агрессии РФ

ФК Шахтар

Новина українською

В Лондоне "Шахтёр" и "Арсенал" на поле вывела юная спортсменка, пострадавшая от агрессии РФ.

Юная украинская гимнастка Саша Паскаль, потерявшая ногу во время одной из атак РФ, вывела команды на поле.

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Девочка лишилась ноги в мае 2022 года, когда россияне атаковали Одесскую область ракетами. По словам МВД, одна из ракет попала в помещение, где пребывала спортсменка. По словам спасателей, Сашу нашли среди завалов. Она была без сознания, но дышала.

Обломки ракеты повредили руку спортсменки, а ногу пришлось ампутировать.

Саше Паскаль 7 лет. Она продолжает заниматься гимнастикой и достигать новых вершин в спорте.

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Источник:
ФК Шахтёр
Опубликовал: Владислав Прийменко
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