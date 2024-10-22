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Реабилитировался, или нет? Ризнык взял пенальти от Троссарда

Лига Чемпионов

Тем не менее, Шахтер все равно проигрывает

Реабилитировался, или нет? Ризнык взял пенальти от Троссарда

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" в Лондоне сыграл свой матч 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов с "Арсеналом".

"Канониры" владели некоторым преимуществом и все-таки открыли счет в матче.

На 29-й минуте Мартинелли сместился с левого фланга и пробил из пределов штрафной – мяч от штанги отскочил в ногу Ризныка, а затем в ворота.

Ну а после перерыва, уже почти под занавес, "канониры" заработали пенальти, который не реализовал Троссард - бельгиец пробил по центру и Ризнык хоть и прыгнул в угол, но ногой отбил мяч!

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