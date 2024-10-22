SofaScore и WhoScored определились с лучшим игроком матча ЛЧ Арсенал - Шахтер

Сегодня, 22 октября, состоялся матч "Арсенал" - "Шахтер" в рамках третьего тура Лиги чемпионов.

Лучшим игроком "горняков" по версии Sofascore и WhoScored стал голкипер Дмитрий Ризнык. Он получил 7.9 и 7.8 соответственно.

Вратарь пропустил 1 мяч, совершил 4 сейва, отдал 79% точных передач, выиграл одно воздушное единоборство и в целом сделал 40 касаний мяча.

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Самую низкую оценку в команде "Шахтера" получил Александр Зубков (6.3 от Sofascore и 5.8 - WhoScored).

А что касается "Арсенала", то лучшим игроком в команде оказался Габриэл Мартинелли. Футболист получил 8.5 от Sofascore и 7.9 - WhoScored.