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ЛЧ. Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд 5:2. Сенсационное начало и типичный конец

Лига Чемпионов

Классические "Сливочные"

ЛЧ. Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд 5:2. Сенсационное начало и типичный конец

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

“Реал" поздно проснулся в матче с "Боруссией", но все же успел вырвать победу.

В первом тайме Мадрид был откровенно плох — настолько, что его засвистали свои болельщики. Все, что запомнилось в атаке — двойной момент Родриго и Беллингема, но оба из простых позиций попали в каркас.

Тем временем Дортмунд неожиданно для многих не только организовано защищался, но и эффективно контратаковал.

Мален забил после тончайшего паса Гирасси, у которого на спине висел Рюдигер — это очень круто. Как, впрочем, и прострел Дониэла на Гиттенса после обгона Васкеса.

Именно эффективности не хватило "Шмелям" в последнем финале ЛЧ с "Реалом", и тут подумалось, что команда Нури Шахина способна взять мини-реванш за те 0:2.

Но нет.

Со старта второй половины Мадрид попер вперед большими силами, и Шахин так испугался, что на 55-й минуте снял очень активного и острого Гиттенса, выпустив третьего центрбека Антона. Это решение уничтожило контратаки "Шмелей", да и в защите помогло, как мертвому кадило.

"Реал" забил дважды всего за три минуты. Сперва Мбаппе навесом нашел Рюдигера, про которого почему-то забыли все три центрбека гостей, ну а затем уже Винисиус поразил ворота с "паса" немцев — ему помог неудачный подкат.

"Боруссия" не выглядела удивленной — кажется, она этого ждала, как и все мы.

В конце у "Шмелей" был еще один шанс забить, но Байер пробил в ногу Куртуа, и уже в ответной атаке Васкес принес "Реалу" победу".

Сольные проходы и голы Винисиуса уже ничего не решали, но это точно покажут в понедельник, когда будут вручать ему Золотой мяч. И по делу.

Из негатива у Мадрида, таким образом, только первый тайм и еще травма Родриго. Теперь придется играть Эль Класико с прошлогодней схемой 4-3-1-2.

Ну, и в таблице ЛЧ у "Сливочных" и "Шмелей" теперь по 6 очков.

3-й тур Лиги чемпионов. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Боруссия Дортмунд" - 5:2

Голы: Рюдигер, 60, Винисиус, 62, 86, 90+3, Васкес, 83— Мален, 30, Гиттенс, 34

"Реал Мадрид": Куртуа — Васкес, Милитао, Рюдигер, Менди — Беллингем (Гюлер, 90), Вальверде, Модрич (Камавинга, 71) — Родриго (Чуамени, 85), Мбаппе (Себальос, 90), Винисиус

"Боруссия Дортмунд": Кобель — Рюэрсон (Джан, 76), Зюле, Шлоттербек, Бенсебаини — Забитцер, Нмеча (Байер, 76) — Мален (Гросс, 64), Брандт, Гиттенс (Антон, 55) — Гирасси

Предупреждение: Винисиус, 87

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Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид)
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Комментарии
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Вarcelinius
23.10.2024 в 00:05
Дебильная ошибка немцев играть на удержание со среалом. Дебильная и детская. Так нельзя с этими уродами, нельзя. Ну хоть помотали среалишку, напрягли.
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Комментарии 3
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Вarcelinius
23.10.2024 в 00:05
Дебильная ошибка немцев играть на удержание со среалом. Дебильная и детская. Так нельзя с этими уродами, нельзя. Ну хоть помотали среалишку, напрягли.
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Matachorros (Chicago)
22.10.2024 в 23:59
Барсешавки, намыливайте свой тазик, реал готов вас уничтожать. Дортмунд немного жаль, но они допустили фатальную ошибку отдав мяч и инициативу Реалу , думая отстоять в глухой обороне прямо с начала второго тайма. Так можно было бы попробовать с минуты 80 ой, и это конкретный минус тренера.
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Matachorros (Chicago)
23.10.2024 в 00:04
Отыграй Дортмунд второй тайм на уровне первого, могли бы рассчитывать и на большее.
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