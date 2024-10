ЛЧ. Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд 5:2. Сенсационное начало и типичный конец

“Реал" поздно проснулся в матче с "Боруссией", но все же успел вырвать победу.

В первом тайме Мадрид был откровенно плох — настолько, что его засвистали свои болельщики. Все, что запомнилось в атаке — двойной момент Родриго и Беллингема, но оба из простых позиций попали в каркас.

Тем временем Дортмунд неожиданно для многих не только организовано защищался, но и эффективно контратаковал.

Мален забил после тончайшего паса Гирасси, у которого на спине висел Рюдигер — это очень круто. Как, впрочем, и прострел Дониэла на Гиттенса после обгона Васкеса.

Именно эффективности не хватило "Шмелям" в последнем финале ЛЧ с "Реалом", и тут подумалось, что команда Нури Шахина способна взять мини-реванш за те 0:2.

20y & 75d - At 20 years and 75 days, Jamie Gittens is the second youngest Bundesliga player to score against Real Madrid in the UEFA Champions League, after Leroy Sané for Schalke 04 in the round of sixteen in 2015 (19y 58d). Traces. #RMABVB pic.twitter.com/yjdsqicCLw