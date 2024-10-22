ЛЧ. Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд 5:2. Сенсационное начало и типичный конец

“Реал" поздно проснулся в матче с "Боруссией", но все же успел вырвать победу.

В первом тайме Мадрид был откровенно плох — настолько, что его засвистали свои болельщики. Все, что запомнилось в атаке — двойной момент Родриго и Беллингема, но оба из простых позиций попали в каркас.

Тем временем Дортмунд неожиданно для многих не только организовано защищался, но и эффективно контратаковал.

Мален забил после тончайшего паса Гирасси, у которого на спине висел Рюдигер — это очень круто. Как, впрочем, и прострел Дониэла на Гиттенса после обгона Васкеса.

Именно эффективности не хватило "Шмелям" в последнем финале ЛЧ с "Реалом", и тут подумалось, что команда Нури Шахина способна взять мини-реванш за те 0:2.

20y & 75d - At 20 years and 75 days, Jamie Gittens is the second youngest Bundesliga player to score against Real Madrid in the UEFA Champions League, after Leroy Sané for Schalke 04 in the round of sixteen in 2015 (19y 58d). Traces. #RMABVB pic.twitter.com/yjdsqicCLw — OptaFranz (@OptaFranz) October 22, 2024

Но нет.

Со старта второй половины Мадрид попер вперед большими силами, и Шахин так испугался, что на 55-й минуте снял очень активного и острого Гиттенса, выпустив третьего центрбека Антона. Это решение уничтожило контратаки "Шмелей", да и в защите помогло, как мертвому кадило.

"Реал" забил дважды всего за три минуты. Сперва Мбаппе навесом нашел Рюдигера, про которого почему-то забыли все три центрбека гостей, ну а затем уже Винисиус поразил ворота с "паса" немцев — ему помог неудачный подкат.

"Боруссия" не выглядела удивленной — кажется, она этого ждала, как и все мы.

В конце у "Шмелей" был еще один шанс забить, но Байер пробил в ногу Куртуа, и уже в ответной атаке Васкес принес "Реалу" победу".

Сольные проходы и голы Винисиуса уже ничего не решали, но это точно покажут в понедельник, когда будут вручать ему Золотой мяч. И по делу.

La Champions, el Bernabéu y el mejor jugador del mundo.



Lo de Vinícius Jr. cogiendo el balón en su propio campo y marcando este golazo es demencial.



Cuando entra en trance, es imparable.

Balón de oro.pic.twitter.com/mP9FtxK1zw — Helena ???????? (@HdeHelena_RM) October 22, 2024

Из негатива у Мадрида, таким образом, только первый тайм и еще травма Родриго. Теперь придется играть Эль Класико с прошлогодней схемой 4-3-1-2.

Ну, и в таблице ЛЧ у "Сливочных" и "Шмелей" теперь по 6 очков.

3-й тур Лиги чемпионов. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Боруссия Дортмунд" - 5:2

Голы: Рюдигер, 60, Винисиус, 62, 86, 90+3, Васкес, 83— Мален, 30, Гиттенс, 34

"Реал Мадрид": Куртуа — Васкес, Милитао, Рюдигер, Менди — Беллингем (Гюлер, 90), Вальверде, Модрич (Камавинга, 71) — Родриго (Чуамени, 85), Мбаппе (Себальос, 90), Винисиус

"Боруссия Дортмунд": Кобель — Рюэрсон (Джан, 76), Зюле, Шлоттербек, Бенсебаини — Забитцер, Нмеча (Байер, 76) — Мален (Гросс, 64), Брандт, Гиттенс (Антон, 55) — Гирасси

Предупреждение: Винисиус, 87