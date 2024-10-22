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Лига Чемпионов. Ювентус - Штутгарт 0:1. Поздняя, но своевременная справедливость

Лига Чемпионов

Провальный матч туринцев

Лига Чемпионов. Ювентус - Штутгарт 0:1. Поздняя, но своевременная справедливость

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Третий тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Штутгарт" 0:1

Гол: Туре 90+2

Нереализованный пенальти: Мийо 86 (вратарь)

"Ювентус": Перин, Савона (Камбиазо 55), Данило, Калулу, Кабал, Фаджоли, К. Тюрам (Рухи 88), МакКенни (Локателли 55), Консейсау (Веа 55), Йилдиз, Влахович (Аджич 78)

"Штутгарт": Нюбель, Вагноман, Шабо, Руо, Миттельштедт (Чейз 90+6), Штиллер, Каразор, Мийо, Левелинг, Ундав (Ридер 74), Демирович (Туре 62)

Предупреждения: Данило 81 - Демирович 51, Руо 54

Удаление: Данило 84 (вторая желтая)

Главный арбитр: Эспен Эскас (Норвегия)

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