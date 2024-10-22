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Лига Чемпионов. Ювентус - Штутгарт 0:1. Поздняя, но своевременная справедливость
Провальный матч туринцев
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Третий тур
Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Штутгарт" 0:1
Гол: Туре 90+2
Нереализованный пенальти: Мийо 86 (вратарь)
"Ювентус": Перин, Савона (Камбиазо 55), Данило, Калулу, Кабал, Фаджоли, К. Тюрам (Рухи 88), МакКенни (Локателли 55), Консейсау (Веа 55), Йилдиз, Влахович (Аджич 78)
"Штутгарт": Нюбель, Вагноман, Шабо, Руо, Миттельштедт (Чейз 90+6), Штиллер, Каразор, Мийо, Левелинг, Ундав (Ридер 74), Демирович (Туре 62)
Предупреждения: Данило 81 - Демирович 51, Руо 54
Удаление: Данило 84 (вторая желтая)
Главный арбитр: Эспен Эскас (Норвегия)
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