Турнирная таблица ЛЧ: Шахтер стоит на вылет, Астон Вилла - внезапный лидер

"Шахтер" в Лондоне сыграл свой матч 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов с "Арсеналом".

"Горняки" прогнозируемо проиграли в достаточно пресном матче, хоть и с минимальным счетом 0:1.

По итогам 3 туров у "горняков" одно очко и 28-е место в таблице. Место на вылет из турнира.

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Интересно, что возглавляет таблицу "Астон Вилла" с 9 очками в трех матчах.