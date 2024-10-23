"Эгиналду и Ризнык заставили нервничать". Арсенал – Шахтер. Обзор послематчевой английской прессы

Можно ли было всерьез ожидать результата от команды Марино Пушича на "Эмирейтс"? На самом деле можно было, впрочем нужно было рассчитывать на то, что "Арсенал" будет далеко не в лучших кондициях. Интересно, что "канониры" своеобразный подарок в плане того, что были вообще не в лучшей форме, все же сделали, вот только "горнякам" не удалось этим воспользоваться. Победа в пешеходном стиле на классе и "Шахтер" все еще в ожидании первого забитого гола в Лиге Чемпионов этого сезона.

Для украинских болельщиков это матч упущенных возможностей, в котором можно было зацепиться за результат и получить куда больше. Забавно, что для наших английских коллег главной темой для обсуждения была травма Риккардо Калафиори накануне матча против "Ливерпуля" на выходных. Сама победа или ее содержание их мало интересовала. Впрочем и об этом матче они нашли что написать, а мы, как всегда, выберем самое интересное и важное и опубликуем в этом материале. Это обзор английской прессы, что наши коллеги из Британии написали о победе лондонского коллектива над "Шахтером"? Ответим в стиле легенды: "Будем разбираться".

Мы выше уже предупредили, что травма Калафиори — главная тема вечера для англичан. Издание Sky Sports выносит это в собственный заголовок: "Канониры победили, но Калафиори получил травму накануне матча с Ливерпулем". В самой статье автор отмечает, что лондонцам пришлось изрядно попотеть ради итоговой победы над "Шахтером", но если вы ожидали хоть каких-то отзывов об игре дончан, то нет, они полностью сконцентрированы на бедах "Арсенала".

"Лондонцам не хватало плавности из-за отсутствия Эдегора, не помогало и отсутствие Букайо Сака, затем травма Калафиори и на матч с Ливерпулем на выходных они рискуют выйти без четырех ключевых исполнителей, ведь Салиба дисквалифицирован на эту игру", — пишут в Sky Sports. "Вообще, Арсенал имел отличный шанс убить всю интригу, когда Николай Матвиенко сыграл рукой в собственной штрафной площадке и арбитр назначил пенальти. Но удар от Троссара попал точно в ноги Ризныка".

Да, вы правильно прочитали, там решили говорить не о хорошей игре от Дмитрия, по их мнению, мяч просто попал в ноги вратарю, не более того. Также, там перепутали Матвиенко и Бондаря, именно за игру рукой последнего был назначен пенальти, в отчете есть ошибка. "Именно отраженный пенальти обеспечил очень нервную концовку игры, которым понадобился акробатический сейв от Давида Райи, который отразил удар от Педриньо в компенсированное время".

"Арсенал одолел Шахтер в Лиге Чемпионов", — вот так прозаично назвали свой материал авторы на сайте ВВС. Далее они пишут: "Доминирование хозяев принесло свои плоды только на 29-й минуте, когда удар от Мартинелли отскочил от стойки, попал в голкипера соперников и залетел в ворота. Канониры очень хорошо начали матч и счет могли открывать как Калафиори, так и Жезус, но хорошо себя проявил Дмитрий Ризнык".

Нашлось авторам что сказать и против дончан: "Шахтер был очень хорошо организован и постоянно угрожал воротам Райи на контратаках. Особенно вингер Эгиналду держал в тонусе оборону Арсенала". О пенальти они уже не ошиблись, как их коллеги из Sky Sports, именно Бондаря указали как виновника пенальти: "Троссар неудачно пробил пенальти, свою команду спас невероятный Ризнык". В конце они также вспомнили момент от Педриньо и просто подытожили, что это непростая, но заслуженная победа от команды Артеты.

The Independent также не прошел мимо травмы Калафиори: "Победа Арсенала в Лиге Чемпионов далась ценой новой травмы". Джейми Брейдвуд, автор этого отчета, также отмечает мощность "Шахтера", которой он не ожидал накануне: "Канонирам пришлось изрядно потрудиться, чтобы получить очередные три очка в Лиге Чемпионов, играя против очень решительного Шахтера. Спад темпа и формы, сначала после травмы Калафиори, затем после незабитого пенальти Троссаром, а сейв от Райи в компенсированное время после удара, который мог принести очень важное очко украинской команде".

В дальнейшем было немало аналитики о сильных и слабых сторонах игры "Арсенала" в этом матче, а затем там вспомнили о сейве Ризныка с пенальти: "По крайней мере это был момент для празднования всех выездных болельщиков и игроков команды гостей. Шахтер в Лондоне представлял Украину не меньше, чем сам себя.Внутренняя лига у них сильно пострадала от российского вторжения на их землю, поэтому украинским клубам приходится преодолевать невероятные препятствия, чтобы конкурентно выступать на европейской арене.Шахтер был полон решимости бороться за свою страну".

"Впрочем, в начале матча было ощущение, что это может быть очень долгий вечер для украинцев. Их неточность при передачах сзади привела к постоянному давлению Арсенала. Это и позволяло канонирам доминировать, не выглядя особо резкими".

"Ризнык тянет пенальти, но автогол дарит Арсеналу победу над Шахтером" — с таким заголовком вышло издание The Guardian. "Европейские надежды Арсенала никогда не были под вопросом жизни или смерти в контексте этого матча, но они сделали очень трудный, однако важный шаг к выходу в следующую стадию", — написал Ник Эймс, автор статьи.

Выступление "Шахтера" там оценили не очень высоко и отметили, что даже без Сака и Эдегора украинцам не на что было бы рассчитывать, если бы "канониры" включили полную скорость и полетели в атаку. Впрочем Артета выбрал тактику экономии силы, поэтому украинская команда имела шансы. Однако целый абзац команде Пушича они выделили: "Тот факт, что на фоне российского вторжения в Украину Шахтер все еще может играть и представлять свою страну на международной арене - это чудо. И то, что они взяли на себя роль международного футбольного посла своей страны, вдохновляет. Любой результат здесь означал бы для них триумф, их даже поддерживало около 3 тысяч болельщиков".

В материале также отметили остроту от Эгиналду, который не давал покоя своим соперникам и наглядно демонстрировал, что может произойти, если давать ему слишком много пространства. А еще коротко отметили сейв Райи после удара Педриньо: "Если бы там залетел гол, это был бы особый момент гордости для всей Украины, но для Арсенала это просто очередной матч, который надо было выиграть в экономном режиме.Задача была выполнена".

Вот таким образом этот матч увидели английские журналисты. Интересно, что некоторые действительно переживали за результат и отмечали отчаянность "Шахтера", а другие — посмеялись над этими попытками от дончан и сказали, что это просто очередной матч с победой, не более того. Главное, что все очень переживали за Калафиори, который рискует пропустить матч с "Ливерпулем". Ну что, очередное поражение более классному сопернику. "Шахтер" в Лиге Чемпионов пока без забитых голов, но идем дальше, что нам еще остается.