Пушич: Мы гнались за голом до конца игры. Я бы и Ризныка заменил, чтобы забить гол. Горжусь своей командой

Пресс-конференция главного тренера "Шахтера" Марино Пушича после матча Лиги чемпионов с "Арсеналом" (0:1).

“Я увидел характер, большое желание победить и добиться результата. Я сказал своим игрокам, что очень ими горжусь, тем, как они себя проявили и что показали. Можно представить, насколько непросто играть против такой невероятной команды – очень сильной, возможно одной из лучших в Европе. Играя на выезде, мы поняли, что соперник будет мощно действовать в первом тайме с большим количеством движений и индивидуальных качеств, но мы также неплохо защищались и имели свои моменты. Я снова увидел свою философию, особенно во втором тайме.

В конце мы имели возможность сравнять счет. Я всегда говорю, что лучше проиграть, придерживаясь своей философии, чем проиграть без нее. Ризнык играл отлично. Все мои игроки заслуживают похвалы. Во внутреннем чемпионате нас не заставляют обороняться низко. Поэтому это огромный вызов, когда ты играешь в Лиге чемпионов с соперником такого качества, когда тебя оттолкнут назад защищаться в низком блоке. У нас была надлежащая стратегия, она сработала довольно неплохо, ребята очень хорошо ее реализовали. Потому что мы команда, которая в своем чемпионате имеет примерно 70-75% владения. Непросто ментально переключиться на противоположное, но мы этого достигли. И это большой успех".