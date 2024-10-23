Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пушич: Мы гнались за голом до конца игры. Я бы и Ризныка заменил, чтобы забить гол. Горжусь своей командой
Наставник горняков прокомментировал поражение на Эмирейтс
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
Пресс-конференция главного тренера "Шахтера" Марино Пушича после матча Лиги чемпионов с "Арсеналом" (0:1).
“Я увидел характер, большое желание победить и добиться результата. Я сказал своим игрокам, что очень ими горжусь, тем, как они себя проявили и что показали. Можно представить, насколько непросто играть против такой невероятной команды – очень сильной, возможно одной из лучших в Европе. Играя на выезде, мы поняли, что соперник будет мощно действовать в первом тайме с большим количеством движений и индивидуальных качеств, но мы также неплохо защищались и имели свои моменты. Я снова увидел свою философию, особенно во втором тайме.
В конце мы имели возможность сравнять счет. Я всегда говорю, что лучше проиграть, придерживаясь своей философии, чем проиграть без нее. Ризнык играл отлично. Все мои игроки заслуживают похвалы. Во внутреннем чемпионате нас не заставляют обороняться низко. Поэтому это огромный вызов, когда ты играешь в Лиге чемпионов с соперником такого качества, когда тебя оттолкнут назад защищаться в низком блоке. У нас была надлежащая стратегия, она сработала довольно неплохо, ребята очень хорошо ее реализовали. Потому что мы команда, которая в своем чемпионате имеет примерно 70-75% владения. Непросто ментально переключиться на противоположное, но мы этого достигли. И это большой успех".
[О моменте “Шахтера” на последних минутах] “Это фантастический сейв. Я думал, будет гол. Нужно, чтобы тебе повезло на мяче, возможно, чтобы он отскочил. В тот момент я действительно надеялся: это оно, это гол. Но…
Учитывая, как мы играли во втором тайме, мы точно заслуживали гол. Нам не всегда везло и хватало мастерства, чтобы создать еще больше шансов, но был ряд моментов. Я бы сказал, что это было очень близко, и мы гнались за этим голом до конца игры. Это то, чего я требовал от своей команды и как я производил замены: я задействовал в игре все наши атакующие силы. Я не мог заменить Ризныка, потому что нам нужен голкипер, но я бы и его заменил, чтобы забить гол. Однако приходится иметь дело с качеством соперника. Мы приложили все усилия, и еще раз повторюсь, что горжусь своей командой и нашим выступлением”, – заявил специалист.
У "Шахтера" остается 1 очко.
Популярное сейчас
- ЛЧ. Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд 5:2. Сенсационное начало и типичный конец
- Арсенал - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Может быть камбек. Юрий Максимов ведет переговоры с клубом УПЛ
- Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев