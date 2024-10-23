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Артета: Когда вы даете Шахтеру время на работу с мячом и теряете его – вы будете страдать

Лига Чемпионов
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Наставник поделился впечатлениями от встречи

Артета: Когда вы даете Шахтеру время на работу с мячом и теряете его – вы будете страдать

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал победу в матче 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА против "Шахтера" (1:0).

“Очень доволен результатом. В Лиге чемпионов всегда тяжело. Мы должны были забивать больше в первом тайме, а во втором тайме я почувствовал небольшую усталость. Играть 60 минут вдесятером несколько дней назад – это тяжело. Мы оставили игру немного открытой, но мы боролись за три очка.

Не знаю, был ли связан незабитый пенальти с усталостью. Надо отдать должное "Шахтеру", они храбрые. Когда вы даете им время на работу с мячом и теряете его, вы будете страдать. Хаверц один из тех, кто исполняет 11-метровые, но выполнил его Троссард”.

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“Мартинелли был очень хорош. Выглядел очень остро сегодня. Было видно, что он свеж после того, как не выходил на поле в выходные. Мы пропустили (в этом сезоне – прим.) немного, но Рая нужен нам в такие моменты. Он уверен в себе, чувствует связь с командой и в отличной форме”, – сказал Артета для TNT Sports.

После 3 матчей в активе "Арсенала" 7 очков. "Канониры" находятся на 4-й позиции в таблице.

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Источник:
Football on TNT Sports
Опубликовал: Александр Симченко
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