Артета: Когда вы даете Шахтеру время на работу с мячом и теряете его – вы будете страдать

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал победу в матче 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА против "Шахтера" (1:0).

“Очень доволен результатом. В Лиге чемпионов всегда тяжело. Мы должны были забивать больше в первом тайме, а во втором тайме я почувствовал небольшую усталость. Играть 60 минут вдесятером несколько дней назад – это тяжело. Мы оставили игру немного открытой, но мы боролись за три очка.

Не знаю, был ли связан незабитый пенальти с усталостью. Надо отдать должное "Шахтеру", они храбрые. Когда вы даете им время на работу с мячом и теряете его, вы будете страдать. Хаверц один из тех, кто исполняет 11-метровые, но выполнил его Троссард”.