  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Львы шагают без потерь. Астон Вилла – Болонья 2:0. Обзор матча и видео голов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Львы шагают без потерь. Астон Вилла – Болонья 2:0. Обзор матча и видео голов

Лига Чемпионов
Обновлено

Команда из Бирмингема успешно вернулась в главный евротурнир

Львы шагают без потерь. Астон Вилла – Болонья 2:0. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Подопечные Эмери завоевали очередную викторию на этапе лиги. На этот раз коллектив обыграл дома "Болонью" (2:0). Хозяева нанесли 16 ударов, хотя и представители Серии А также имели свои моменты, пробив по воротам 12 раз.

Английский клуб набирает 9 очков и возглавляет таблицу. "Львы" до сих пор не пропустили в соревнованиях. 6 ноября они проведут гостевой поединок против "Брюгге". "Россоблу" занимают 28 позицию (1 балл) и пока не могут отличиться. В начале следующего месяца "фельсинеи" будут принимать "Монако".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 3-го тура Лиги чемпионов

Бирмингем. Вилла Парк

Астон Вилла – Болонья 2:0

Голы: Макгинн, 55, Дуран, 64

По теме
yellow-arrow
Множество упущенных моментов парижан. ПСЖ – ПСВ 1:1. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Очередное неудачное приземление. Калафиори травмировал колено в матче против Шахтера
yellow-arrow
Артета: Когда вы даете Шахтеру время на работу с мячом и теряете его – вы будете страдать
Астон Вилла (Бирмингем) Болонья
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости