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Львы шагают без потерь. Астон Вилла – Болонья 2:0. Обзор матча и видео голов
Команда из Бирмингема успешно вернулась в главный евротурнир
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Подопечные Эмери завоевали очередную викторию на этапе лиги. На этот раз коллектив обыграл дома "Болонью" (2:0). Хозяева нанесли 16 ударов, хотя и представители Серии А также имели свои моменты, пробив по воротам 12 раз.
Английский клуб набирает 9 очков и возглавляет таблицу. "Львы" до сих пор не пропустили в соревнованиях. 6 ноября они проведут гостевой поединок против "Брюгге". "Россоблу" занимают 28 позицию (1 балл) и пока не могут отличиться. В начале следующего месяца "фельсинеи" будут принимать "Монако".
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Смотрите обзор матча 3-го тура Лиги чемпионов
Бирмингем. Вилла Парк
Голы: Макгинн, 55, Дуран, 64
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