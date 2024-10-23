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Очередное неудачное приземление. Калафиори травмировал колено в матче против Шахтера
Защитник досрочно покинул поле
Getty Images
На 67-й минуте встречи Риккардо Калафиори получил повреждение. Игру приостановили, чтобы врачи помогли футболисту. Несмотря на старания специалистов, итальянец все же не смог продолжить участие в поединке. Его заменил Майлс Льюис-Скелли.
Степень серьезности травмы еще неизвестна. Наставник "канониров" Микель Артета после матча заявил, что ситуация с Риккардо вызывает беспокойство.
Arsenal's Riccardo Calafiori had to be subbed off after twisting his knee ???? pic.twitter.com/90DkL33dHL— Football on TNT Sports (@footballontnt) October 22, 2024
Для Калафиори эта встреча была десятой в футболке лондонской команды во всех соревнованиях. В активе защитника 3 желтые карточки и один забитый гол. Летом "Арсенал" заплатил "Болонье" за его переход 45 млн евро.
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