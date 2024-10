Очередное неудачное приземление. Калафиори травмировал колено в матче против Шахтера

На 67-й минуте встречи Риккардо Калафиори получил повреждение. Игру приостановили, чтобы врачи помогли футболисту. Несмотря на старания специалистов, итальянец все же не смог продолжить участие в поединке. Его заменил Майлс Льюис-Скелли.

Степень серьезности травмы еще неизвестна. Наставник "канониров" Микель Артета после матча заявил, что ситуация с Риккардо вызывает беспокойство.

Arsenal's Riccardo Calafiori had to be subbed off after twisting his knee ???? pic.twitter.com/90DkL33dHL