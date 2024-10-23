Очередное неудачное приземление. Калафиори травмировал колено в матче против Шахтера

На 67-й минуте встречи Риккардо Калафиори получил повреждение. Игру приостановили, чтобы врачи помогли футболисту. Несмотря на старания специалистов, итальянец все же не смог продолжить участие в поединке. Его заменил Майлс Льюис-Скелли.

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Степень серьезности травмы еще неизвестна. Наставник "канониров" Микель Артета после матча заявил, что ситуация с Риккардо вызывает беспокойство.

Arsenal's Riccardo Calafiori had to be subbed off after twisting his knee ???? pic.twitter.com/90DkL33dHL — Football on TNT Sports (@footballontnt) October 22, 2024

Для Калафиори эта встреча была десятой в футболке лондонской команды во всех соревнованиях. В активе защитника 3 желтые карточки и один забитый гол. Летом "Арсенал" заплатил "Болонье" за его переход 45 млн евро.