Множество упущенных моментов парижан. ПСЖ – ПСВ 1:1. Обзор матча и видео голов

Подопечные Энрике нанесли 26 ударов по воротам, но забили всего один мяч. 8 попыток чемпиона Франции были заблокированы, а еще в семи эпизодах в игру вступал кипер Эйндховена Вальтер Бенитес.

В активе представителя Лиги 1 всего 4 пункта и два гола в трех встречах. 6 ноября "принцы" сыграют домашний поединок против "Атлетико". Нидерландский коллектив занимает 27-ю позицию (2 очка). В начале следующего месяца "красно-белые" будут принимать "Жирону".

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Смотрите обзор матча 3-го тура Лиги чемпионов

Париж. Парк де Пренс

ПСЖ – ПСВ 1:1

Голы: Хакими, 55 – Ланг, 34