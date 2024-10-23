  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Пушич: Невозможно говорить, что Шахтер приедет в Лондон и одолеет Арсенал. Но мы пытались
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пушич: Невозможно говорить, что Шахтер приедет в Лондон и одолеет Арсенал. Но мы пытались

Лига Чемпионов
Обновлено

Тренер пообщался с журналистами после матча

Пушич: Невозможно говорить, что Шахтер приедет в Лондон и одолеет Арсенал. Но мы пытались

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Наставник "горняков" ответил на вопросы во время пресс-конференции.

“В предыдущих двух матчах у нас были свои моменты. Мы упустили один пенальти, имели определенные возможности. Я пытаюсь объяснить людям, что нелегко создавать много шансов на уровне Лиги чемпионов, это очень тяжело. Мы противостояли "Аталанте", победителю Лиги Европы, и даже тогда имели моменты.

В этот вечер была такая же история, возможно, даже лучше во втором тайме. И если быть честным, мы знали, что есть определенные соперники в Лиге чемпионов, против которых у тебя есть реальный шанс получить результат, а есть такие, где ты думаешь: это будет очень тяжело. "Арсенал" – один из них. "Аталанта", возможно, тоже. Мне немного жаль из-за первого матча, который мы играли в тяжелых условиях: был сильный дождь во время поединка с "Болоньей", где мы заслуживали победить. Дело в восприятии. Ты не побеждаешь, и потом люди думают, что это была плохая игра".

Читайте такжеПушич: Наша философия никогда не изменится, пока я являюсь тренером Шахтера

“Если смотреть реально, невозможно говорить, что “Шахтер” приедет в Лондон и одолеет “Арсенал”. Но мы пытались сделать все возможное. Потому я очень горжусь моими игроками.

Нам нравится билдап – строить атаки из глубины, выводить игроков на хорошие позиции. Мы с этим не очень-то справились в первом тайме: возможно, было два-три неплохих шанса. Мы внесли изменения в первой половине матча, чтобы обеспечить лучшее позиционирование и прогрессировать, но получилось не так, как хотелось. Что касается обороны, там все было довольно неплохо, ведь мы были хорошо организованы и тщательно отрабатывали в защите. Но "Арсенал" будет всегда создавать моменты. Я не был полностью доволен нашей игрой на мяче в первом тайме, в отличие от второго”, – заявил тренер.

6 ноября "оранжево-черные" будут играть "дома" против "Янг Бойз".

По теме
yellow-arrow
Анчелотти о Винисиусе: Он получит Золотой мяч, но не за то, что он сделал этим вечером
yellow-arrow
Эксперт: Сложилось впечатление, что игроки Шахтера приехали в Лондон себя продавать. Получилось не очень
yellow-arrow
Тренер Жироны о победе над Слованом: Я очень горжусь, это исторический день для нас
Шахтер (Донецк) Марино Пушич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Офіційний сайт "Шахтаря"
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Matachorros (Chicago)
23.10.2024 в 08:43
Кому ты заливаеш шляпа? Вышло тупо стадо баранов, беспорядочно потолклись в своей штрафной и на этом всё. И это при том что Арсенал по сути и не играл, вышли отбыть номер на двух пальцах.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
23.10.2024 в 08:43
Кому ты заливаеш шляпа? Вышло тупо стадо баранов, беспорядочно потолклись в своей штрафной и на этом всё. И это при том что Арсенал по сути и не играл, вышли отбыть номер на двух пальцах.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости