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Пушич: Невозможно говорить, что Шахтер приедет в Лондон и одолеет Арсенал. Но мы пытались
Тренер пообщался с журналистами после матча
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Наставник "горняков" ответил на вопросы во время пресс-конференции.
“В предыдущих двух матчах у нас были свои моменты. Мы упустили один пенальти, имели определенные возможности. Я пытаюсь объяснить людям, что нелегко создавать много шансов на уровне Лиги чемпионов, это очень тяжело. Мы противостояли "Аталанте", победителю Лиги Европы, и даже тогда имели моменты.
В этот вечер была такая же история, возможно, даже лучше во втором тайме. И если быть честным, мы знали, что есть определенные соперники в Лиге чемпионов, против которых у тебя есть реальный шанс получить результат, а есть такие, где ты думаешь: это будет очень тяжело. "Арсенал" – один из них. "Аталанта", возможно, тоже. Мне немного жаль из-за первого матча, который мы играли в тяжелых условиях: был сильный дождь во время поединка с "Болоньей", где мы заслуживали победить. Дело в восприятии. Ты не побеждаешь, и потом люди думают, что это была плохая игра".
“Если смотреть реально, невозможно говорить, что “Шахтер” приедет в Лондон и одолеет “Арсенал”. Но мы пытались сделать все возможное. Потому я очень горжусь моими игроками.
Нам нравится билдап – строить атаки из глубины, выводить игроков на хорошие позиции. Мы с этим не очень-то справились в первом тайме: возможно, было два-три неплохих шанса. Мы внесли изменения в первой половине матча, чтобы обеспечить лучшее позиционирование и прогрессировать, но получилось не так, как хотелось. Что касается обороны, там все было довольно неплохо, ведь мы были хорошо организованы и тщательно отрабатывали в защите. Но "Арсенал" будет всегда создавать моменты. Я не был полностью доволен нашей игрой на мяче в первом тайме, в отличие от второго”, – заявил тренер.
6 ноября "оранжево-черные" будут играть "дома" против "Янг Бойз".
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