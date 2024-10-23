Пушич: Невозможно говорить, что Шахтер приедет в Лондон и одолеет Арсенал. Но мы пытались

Наставник "горняков" ответил на вопросы во время пресс-конференции.

“В предыдущих двух матчах у нас были свои моменты. Мы упустили один пенальти, имели определенные возможности. Я пытаюсь объяснить людям, что нелегко создавать много шансов на уровне Лиги чемпионов, это очень тяжело. Мы противостояли "Аталанте", победителю Лиги Европы, и даже тогда имели моменты.

В этот вечер была такая же история, возможно, даже лучше во втором тайме. И если быть честным, мы знали, что есть определенные соперники в Лиге чемпионов, против которых у тебя есть реальный шанс получить результат, а есть такие, где ты думаешь: это будет очень тяжело. "Арсенал" – один из них. "Аталанта", возможно, тоже. Мне немного жаль из-за первого матча, который мы играли в тяжелых условиях: был сильный дождь во время поединка с "Болоньей", где мы заслуживали победить. Дело в восприятии. Ты не побеждаешь, и потом люди думают, что это была плохая игра".