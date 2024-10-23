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Полная доминация швабов. Ювентус – Штутгарт 0:1. Обзор матча и видео гола
Немецкая команда наконец-то побеждает
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Красные" оформили заслуженную викторию в Турине. Гости нанесли 22 удара и если бы не 9 сейвов кипера "зебр" Маттия Перина, хозяева пропустили бы несколько раз.
В начале второго тайма взятие ворот коллектива из Бундеслиги отменили из-за игры рукой. Ближе к завершению основного времени "швабы" не реализовали пенальти и только в компенсированное время футболисты реализовали хотя бы один момент. "Старая синьора" слабо сыграла впереди и только однажды пробила в створ.
У "бьянконери" остается 6 очков (11-е место). 5 ноября подопечные Мотты поедут к "Лиллю". "Красные" набирают 4 балла и поднимаются на 16-ю строчку. Следующим соперником станет "Аталанта" в домашней игре.
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Смотрите обзор матча 3-го тура Лиги чемпионов
Турин. Альянц Стедиум
Гол: Туре, 90+2
Удаление: Данило, 84 (Ювентус)
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