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Полная доминация швабов. Ювентус – Штутгарт 0:1. Обзор матча и видео гола

Лига Чемпионов
Обновлено

Немецкая команда наконец-то побеждает

Полная доминация швабов. Ювентус – Штутгарт 0:1. Обзор матча и видео гола

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Красные" оформили заслуженную викторию в Турине. Гости нанесли 22 удара и если бы не 9 сейвов кипера "зебр" Маттия Перина, хозяева пропустили бы несколько раз.

В начале второго тайма взятие ворот коллектива из Бундеслиги отменили из-за игры рукой. Ближе к завершению основного времени "швабы" не реализовали пенальти и только в компенсированное время футболисты реализовали хотя бы один момент. "Старая синьора" слабо сыграла впереди и только однажды пробила в створ.

У "бьянконери" остается 6 очков (11-е место). 5 ноября подопечные Мотты поедут к "Лиллю". "Красные" набирают 4 балла и поднимаются на 16-ю строчку. Следующим соперником станет "Аталанта" в домашней игре.

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Смотрите обзор матча 3-го тура Лиги чемпионов

Турин. Альянц Стедиум

Ювентус – Штутгарт 0:1

Гол: Туре, 90+2

Удаление: Данило, 84 (Ювентус)

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Ювентус (Турин) Штутгарт
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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