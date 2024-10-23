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В поединке против Арсенала голкипер Дмитрий Ризнык отметился интересным достижением

Лига Чемпионов

Украинец присоединился к Роберто Хименесу и Миле Свилару

В поединке против Арсенала голкипер Дмитрий Ризнык отметился интересным достижением

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Шахтер" на выезде уступил "Арсеналу" с минимальным счетом 1:0. Автоголом в этой встрече отметился голкипер Дмитрий Ризнык, но также в этом матче он парировал пенальти в исполнении Леандро Троссара во втором тайме.

Как сообщает Opta, украинец стал третьим голкипером, который отметился автоголом и отразил пенальти в одном поединке Лиги чемпионов. Два предыдущих случая произошли в 2014 и 2017 годах. Подобным достижением отметились Роберто Хименес в матче "Олимпиакос" - "Ювентус", а также Миле Свилар в поединке "Бенфика" - "МЮ" соответственно.

Добавим, что после трех туров "Шахтер" имеет лишь одно очко в своем активе.

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Источник:
Opta
Опубликовал: Александр Гресь
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