В поединке против Арсенала голкипер Дмитрий Ризнык отметился интересным достижением

Вчера "Шахтер" на выезде уступил "Арсеналу" с минимальным счетом 1:0. Автоголом в этой встрече отметился голкипер Дмитрий Ризнык, но также в этом матче он парировал пенальти в исполнении Леандро Троссара во втором тайме.

Как сообщает Opta, украинец стал третьим голкипером, который отметился автоголом и отразил пенальти в одном поединке Лиги чемпионов. Два предыдущих случая произошли в 2014 и 2017 годах. Подобным достижением отметились Роберто Хименес в матче "Олимпиакос" - "Ювентус", а также Миле Свилар в поединке "Бенфика" - "МЮ" соответственно.

