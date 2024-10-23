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В поединке против Арсенала голкипер Дмитрий Ризнык отметился интересным достижением
Украинец присоединился к Роберто Хименесу и Миле Свилару
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Шахтер" на выезде уступил "Арсеналу" с минимальным счетом 1:0. Автоголом в этой встрече отметился голкипер Дмитрий Ризнык, но также в этом матче он парировал пенальти в исполнении Леандро Троссара во втором тайме.
Как сообщает Opta, украинец стал третьим голкипером, который отметился автоголом и отразил пенальти в одном поединке Лиги чемпионов. Два предыдущих случая произошли в 2014 и 2017 годах. Подобным достижением отметились Роберто Хименес в матче "Олимпиакос" - "Ювентус", а также Миле Свилар в поединке "Бенфика" - "МЮ" соответственно.
Shakhtar Donetsk's Dmytro Riznyk is only the third goalkeeper in Champions League history to score an own goal and save a penalty in the same match.— Opta Analyst (@OptaAnalyst) October 22, 2024
The others:
Mile Svilar (BENFICA vs Manchester United, Oct 2017)
Roberto Jiménez (OLYMPIACOS vs Juventus, Nov 2014) pic.twitter.com/olvEM647YY
Добавим, что после трех туров "Шахтер" имеет лишь одно очко в своем активе.
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