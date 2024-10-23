Вчера "Боруссия" сумела навязать борьбу "Реалу", однако все же уступила мадридцам со счетом 5:2. Одним из тех, кто отметился результативным действием был Джейми Гиттенс, который отыграл 55 минут в этой встрече.

Как сообщает Opta, в возрасте 20 лет и 75 дней Джейми Гиттенс стал самым молодым англичанином, забившим в ворота мадридского Реала в Лиге чемпионов. Вингер "Боруссии" опередил Алана Смита, который забивал "лос-бланкос" в составе "Лидса" в марте 2001 года (20 лет и 129 дней).

Добавим, что в этом сезоне Джейми Гиттенс провел 11 матчей, где отметился 5 голами и 3 ассистами.