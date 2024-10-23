Защитник Арсенала - о победе над Шахтером: Приятно отыграть на ноль

Защитник "Арсенала" Габриэл Магальяйнс поделился впечатлениями от победы над "Шахтером" (1:0) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

"Это была сложная игра, но мы заработали три очка. Мы счастливы сыграть дома перед нашими болельщиками. Возможность дать им это – это хорошо для нас и клуба.

Мы очень усердно работали, и, конечно, приятно отыграть на ноль и набрать три очка. Мы очень счастливы", - приводит слова футболиста официальный сайт "канониров".