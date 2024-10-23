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Судаков: Во втором тайме с Арсеналом мы показали игру, которой можем гордиться

Лига Чемпионов

"Шахтер" минимально уступил "Арсеналу" на "Эмирейтс"

Судаков: Во втором тайме с Арсеналом мы показали игру, которой можем гордиться

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков прокомментировал поражение от "Арсенала" (0:1) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

"Первый тайм был очень сложным для нашей команды. Была определенная атмосфера, давление, которое помогает сопернику, когда играешь на выезде против такой невероятно сильной команды. "Арсенал", вероятно, одна из сильнейших команд в Европе и даже в мире.

Мы пропустили в первом тайме, у них были и другие моменты, но мы тоже хотели играть хорошо и тоже создавали свои моменты. Во втором тайме, я думаю, мы играли... может быть, не очень хорошо, но мы показали игру, которой можем гордиться. Мы хотели забить, мы старались, у нас были моменты. Я думаю, что мы заслуживали того, чтобы забить хотя бы один раз.

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Опыт игры на выезде с "Арсеналом"? Это было невероятно. Хочется играть такие матчи еженедельно. Ты наслаждаешься моментом. Это невероятно, я был очень рад поучаствовать в этой игре.

Шансы "Шахтера" на выход в плей-офф? Мы работаем над этим. Мы в это верим. Мы совершенствуемся от игры к игре, посмотрим, что будет дальше, сложно загадывать вперед", – сказал Судаков.

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Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Алина Ерофеева
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