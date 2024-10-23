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Мартинелли: Конечно, хотели выиграть у Шахтера с большей разницей голов
Комфортно выиграть не удалось
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Арсенала" Габриэль Мартинелли прокомментировал минимальную победу над "Шахтёром" (1:0) в третьем туре Лиги чемпионов.
"Команда выступила хорошо. Я не люблю говорить о себе, так что мы выступили действительно хорошо. Конечно, мы хотели выиграть с большей разницей голов и создать больше моментов, но я думаю, что мы провели действительно хорошую игру и заслужили победу.
Шахтер – действительно хорошая команда, поэтому мы знали, что они могут быть опасны. Они создали несколько моментов, но в итоге мы хорошо оборонялись.
Это победа важна. Мы играем за "Арсенал", поэтому не важно, кто наш соперник. Мы должны выходить на игру с одним настроем – выиграть её", - цитирует бразильца официальный сайт УЕФА.
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