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Тренер Жироны о победе над Слованом: Я очень горжусь, это исторический день для нас

Лига Чемпионов

Каталонцам сейчас необходимы такие положительные результаты

Тренер Жироны о победе над Слованом: Я очень горжусь, это исторический день для нас

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Жирона" одержала свою первую в истории победу в Лиге чемпионов, переиграв дома "Слован" со счетом 2:0. Главный тренер каталонцев Мичел на послематчевой пресс-конференции похвалил своих игроков за самоотдачу, учитывая плотный график и количество травмированных футболистов.

"Я очень горжусь, это исторический день для нас. Игроки отдают все, что могут, и имеют большую самоотдачу. Арнау сыграл удивительную игру в полузащите, а Мигель оставил глубину Данджуми. Стуани был великолепен с очень эмоциональной речью, поскольку мы играем для нашего народа, для нашей семьи", - цитирует Мичела Mundo Deportivo.

Добавим, что следующий матч "Жирона" проведет в Ла Лиге 26 октября на выезде против "Лас-Пальмаса".

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Мичел Санчес Жирона
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Гресь
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