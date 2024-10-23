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Тренер Жироны о победе над Слованом: Я очень горжусь, это исторический день для нас
Каталонцам сейчас необходимы такие положительные результаты
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Жирона" одержала свою первую в истории победу в Лиге чемпионов, переиграв дома "Слован" со счетом 2:0. Главный тренер каталонцев Мичел на послематчевой пресс-конференции похвалил своих игроков за самоотдачу, учитывая плотный график и количество травмированных футболистов.
"Я очень горжусь, это исторический день для нас. Игроки отдают все, что могут, и имеют большую самоотдачу. Арнау сыграл удивительную игру в полузащите, а Мигель оставил глубину Данджуми. Стуани был великолепен с очень эмоциональной речью, поскольку мы играем для нашего народа, для нашей семьи", - цитирует Мичела Mundo Deportivo.
Добавим, что следующий матч "Жирона" проведет в Ла Лиге 26 октября на выезде против "Лас-Пальмаса".
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