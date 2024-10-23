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Эксперт: Сложилось впечатление, что игроки Шахтера приехали в Лондон себя продавать. Получилось не очень
Вячеслав Заховайло высказался о матче дончан с "Арсеналом"
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Известный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло поделился своими мыслями относительно игры "Шахтера" с "Арсеналом" (0:1).
"Пушичу есть о чём задуматься накануне украинского ‘’класико’’. Сложилось впечатление, что игроки "Шахтера" приехали в Лондон себя продавать. Получилось скажем не очень. Нужно отметить. Когда во втором тайме, состав горняков начал меняться с Украинского на Бразильский, появилась разница в качестве. Тут уже есть о чем задуматься Шовковскому.Читайте также"Эгиналду и Ризнык заставили нервничать". Арсенал – Шахтер. Обзор послематчевой английской прессы
И о самом матче… Могли и не проиграть. Моменты были. В концовке матча "Шахтер" доминировал. Отмечу Матвиенко, подозрительно допускал мало ошибок. Судаков и Бондаренко тянули на себя одеяло. Скажу прямо, многомиллионного ценника у этого дуэта я не увидел", - написал Заховайло в своем Facebook.
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