Анчелотти о Винисиусе: Он получит Золотой мяч, но не за то, что он сделал этим вечером

Вчера "Реал" сотворил невероятный камбэк, переиграв дома дортмундскую "Боруссию" со счетом 5:2. Героем этого поединка стал Винисиус Жуниор, который отметился хет-триком. На послематчевой пресс-конференции Карло Анчелотти похвалил бразильца и подчеркнул, что он тот тип игрока, который может изменить игру в пользу своей команды в решающий момент.

"Необычно видеть, как игрок проводит второй тайм. Это странно видеть сейчас или в прошлом. Он принес энергию, интенсивность, характер... Это было необыкновенное зрелище. Над ним насмехаются, когда мы едем на другие стадионы, потому что он может изменить ситуацию. Его уважают в этой стране. Он помогает уменьшить проблему расизма, его очень уважают. Он получит "Золотой мяч", но не за то, что он сделал этим вечером, а за то, что он делал в течение прошлого года, помогая нам выиграть Лигу чемпионов. Эти три гола помогут ему на пути к следующему "Золотому мячу"", - заявил Карло Анчелотти.

Добавим, что следующий матч "Реал" проведет в Ла Лиге 26 октября дома против "Барселоны".