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Энрике - после 1:1 с ПСВ: ПСЖ создает больше всего моментов в Лиге чемпионов
Есть проблемы с реализацией
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике пообщался с журналистом после ничьи на домашнем поле с "ПСВ" в матче Лиги чемпионов (1:1).
"Трудно смириться с таким результатом. Очевидно, что у нас было больше моментов, чем у соперника. Мы заслужили победу, и, похоже, мы были лучше, чем "ПСВ". Мы просто не смогли нанести решающий удар по воротам. Футбол переменчив, и мы могли проиграть эту игру, но так уж устроен этот спорт.
Нам выпал труднейший жребий. Мы должны готовиться к тому, чтобы стать лучше. Я обеспокоен, да... "ПСЖ", несомненно, одна из команд, которая создают больше всего моментов в Лиге чемпионов. Есть ореол пессимизма из-за несправедливых результатов, но я спокоен. Моя команда была намного лучше соперника", - приводит слова специалиста RMC Sport.
По итогам 3-х туров ЛЧ "ПСЖ" набрал 4 очка.
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