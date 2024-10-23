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Энрике - после 1:1 с ПСВ: ПСЖ создает больше всего моментов в Лиге чемпионов

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Есть проблемы с реализацией

Энрике - после 1:1 с ПСВ: ПСЖ создает больше всего моментов в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике пообщался с журналистом после ничьи на домашнем поле с "ПСВ" в матче Лиги чемпионов (1:1).

"Трудно смириться с таким результатом. Очевидно, что у нас было больше моментов, чем у соперника. Мы заслужили победу, и, похоже, мы были лучше, чем "ПСВ". Мы просто не смогли нанести решающий удар по воротам. Футбол переменчив, и мы могли проиграть эту игру, но так уж устроен этот спорт.

Нам выпал труднейший жребий. Мы должны готовиться к тому, чтобы стать лучше. Я обеспокоен, да... "ПСЖ", несомненно, одна из команд, которая создают больше всего моментов в Лиге чемпионов. Есть ореол пессимизма из-за несправедливых результатов, но я спокоен. Моя команда была намного лучше соперника", - приводит слова специалиста RMC Sport.

По итогам 3-х туров ЛЧ "ПСЖ" набрал 4 очка.

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Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
23.10.2024 в 10:42
Бла бла бла Насправді важко цяцьці нафтошейхів з фермерської Ліги 1 показувати гарний результат в ЛЧ Тим більш коли справжніх зірок атаки позбулися Чи то карма ультрас парижан Мессі їм не підходить, Неймар теж, бо у нас Мбаппе
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
23.10.2024 в 10:42
Бла бла бла Насправді важко цяцьці нафтошейхів з фермерської Ліги 1 показувати гарний результат в ЛЧ Тим більш коли справжніх зірок атаки позбулися Чи то карма ультрас парижан Мессі їм не підходить, Неймар теж, бо у нас Мбаппе
Ответить
0
0

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