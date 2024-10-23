Энрике - после 1:1 с ПСВ: ПСЖ создает больше всего моментов в Лиге чемпионов

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике пообщался с журналистом после ничьи на домашнем поле с "ПСВ" в матче Лиги чемпионов (1:1).

"Трудно смириться с таким результатом. Очевидно, что у нас было больше моментов, чем у соперника. Мы заслужили победу, и, похоже, мы были лучше, чем "ПСВ". Мы просто не смогли нанести решающий удар по воротам. Футбол переменчив, и мы могли проиграть эту игру, но так уж устроен этот спорт.

Нам выпал труднейший жребий. Мы должны готовиться к тому, чтобы стать лучше. Я обеспокоен, да... "ПСЖ", несомненно, одна из команд, которая создают больше всего моментов в Лиге чемпионов. Есть ореол пессимизма из-за несправедливых результатов, но я спокоен. Моя команда была намного лучше соперника", - приводит слова специалиста RMC Sport.