Унаи Эмери: Мы счастливы и должны быть довольны тем, как мы выступаем в Лиге чемпионов

Вчера "Астон Вилла" уверенно переиграла "Болонью" (2:0) и временно возглавила турнирную таблицу в Лиге чемпионов, имея в своем активе 9 очков. Главный тренер "львов" Унаи Эмери полон решимости продолжать подталкивать свою команду, поскольку она должна быть конкурентоспособной на многих фронтах в этом сезоне.

"Я в восторге от болельщиков, которые помогали нам сегодня, и от того, как они передавали свою энергию. Я действительно счастлив, потому что мы ответили им на поле, сыграв действительно серьезный матч в течение 90 минут. Мы играли по-взрослому, старались уважать их и были амбициозными, чтобы играть на победу. Мы старались давить во всем; без мяча мы хорошо прессинговали, с мячом мы разрывали их прессинг лицом к лицу. Я очень счастлив, потому что мы выиграли 2:0, у нас были моменты, мы контролировали игру, как и планировали ранее, и теперь продолжаем идти вперед. Мы счастливы и должны быть довольны тем, как мы выступаем в Лиге чемпионов, но впереди еще много матчей, и мы должны сохранять равновесие. Это наш вызов, мой вызов, и я посылаю сообщение игрокам: мы должны продолжать повышать уровень. Этот высокий уровень, который мы стараемся удерживать, является самым сложным, который мы можем иметь в Лиге чемпионов, в Премьер-лиге", - заявил Унаи Эмери.

Добавим, что следующий матч "Астон Вилла" проведет в АПЛ 26 октября дома против "Борнмута".