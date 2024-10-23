Ризнык: Я считаю, что мы дали достойный бой Арсеналу

Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык рассказал о поражении от "Арсенала" (0:1) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

- Как ты расцениваешь выступление команды в сегодняшнем матче? Чего не хватило, чтобы достичь лучшего результата?

- В первом тайме мы искали свою игру. Где-то может был мандраж. Потом мы поговорили в раздевалке и вышли на второй тайм, совсем другая игра. Контролировали больше мяч, не боялись играть. Немного не хватило, пропустили курьезный мяч и не смогли забить. Очень обидно.

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- В чем, по твоему мнению, причина пропущенного гола?

- Можно сказать нефарт.

- Из положительного это то, что ты потянул пенальти. Что-то в данном случае нарабатывали накануне матча? Возможно, Андрей Пятов что-то подсказывал, потому что именно он достаточно хорошо знает "Арсенал".

- Конечно. Перед каждой игрой нам сбрасывают и мы разбираем соперника, пенальти и все что нужно. Да, мы разбирали и я очень счастлив, что отбил, но обидно, что команда проиграла.

- В случае с пенальти, это случайность, что ты его отбил или наработанные навыки?

- Пенальти это 50 на 50. Кому повезет больше.

- "Арсенал" - это одна из лучших команд мира. Как сегодня этот оппонент чувствовался на футбольном поле?

- Достаточно хорошая команда, играют в футбол. Я считаю, что мы дали достойный бой и достойную игру.

- Был ли сегодня момент, который мог переломить ход игры в пользу "Шахтера"?

- Конечно, гол. Если бы забили гол, то игра была бы другой.

- Справедливый счет матча?

- Я считаю, что могли сыграть и вничью.

- После сегодняшней игры какие бы аспекты хотелось бы улучшить перед следующими матчами в Лиге чемпионов?

- Я считаю, это все менталитет. Мы умеем играть в футбол, поэтому самое главное - это психология. Кто как настроится, кто будет больше бояться. Первый тайм ... может себя накрутили, а во втором тайме мы вышли и показали, что умеем играть в футбол, даже с такими грандами, как "Арсенал".

- Несмотря на численность лондонцев на трибунах присутствовали и украинские болельщики. Чувствовалась ли их поддержка, поскольку после матча вы поблагодарили их за это?

- Да, конечно. Их было достаточно много. Спасибо им за то, что поддерживали нас. Даже здесь. Вся команда им очень благодарна. Мы их всех слышали и большое спасибо.

- Что лично ты чувствуешь внутри, когда чувствуешь такую поддержку украинцев за рубежом?

- Конечно, это облегчает играть. Психологическое состояние, когда ты слышишь родной язык. Это только на плюс команде.