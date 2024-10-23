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Манчестер Сити - Спарта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Манчестер Сити - Спарта: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.10.24 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Манчестер Сити - Спарта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Впервые в истории в очном противостоянии сойдутся "Манчестер Сити" и "Спарта". Судьба их свела в 3-м туре Лиги чемпионов. В этом сезоне команда Пепа Гвардиолы еще не испытывала горечи поражений. В общем, кроме побед, было лишь 3 ничьи против крепких соперников.

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Что касается "Спарты", то прямолинейный футбол чехов в Лиге чемпионов приносит им результат. Только 1 пропущенный мяч за первые 2 тура - суперовый результат. В их активе уже есть разгром "Зальцбурга" (3:0) и ничья с "Штутгартом" (1:1). Фаворит сегодняшнего противостояния на "Этихаде" слишком очевиден. Посмотрим, все ли произойдет, как думается.

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Лига чемпионов. 3 тур

23.10.2024. Манчестер. "Этихад Стэдиум"

Главный арбитр: Маурицио Мариани (Италия)

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 5

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Трансляція матчу Манчестер Сіті - Спарта
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Гресь
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