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Шахин - после 2:5 от Реала: Сложно объяснить случившееся. Не каждый может делать то, что делает Винисиус

Лига Чемпионов
Обновлено

"Шмели" не дотерпели

Шахин - после 2:5 от Реала: Сложно объяснить случившееся. Не каждый может делать то, что делает Винисиус

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник дортмундской "Боруссии" Нури Шахин проанализировал крупное поражение от мадридского "Реала" (2:5) в Лиге чемпионов.

Напомним, к 60-й минуте немецкий клуб вёл со счётом 2:0. В составе "сливочных", в свою очередь, хет-триком отметился Винисиус Жуниор.

"Сложно объяснить случившееся. Первый тайм мы провели очень хорошо, нашли много решений, забили два очень красивых гола. Мы знали, что второй тайм будет очень длинным.

Были эпизоды, когда нам не хватало скорости при игре один в один – мы говорили об этом в перерыве. Два пропущенных гола за две минуты не пошли нам на пользу. Голы, пропущенные в концовке, тяжело принять, очень обидно.

Мы хорошо действовали с мячом, в том числе и во втором тайме. Мы не только огрызались, а могли забить третий гол при счете 2:2. У нас была такая надежда, но мы плохо защищались, а у соперника высокий индивидуальный класс. Не каждый может делать то, что делает Винисиус. Нам было очень больно, мы смогли чего-то добиться, но также должны усвоить важные уроки", - цитирует Шахина AS.

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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
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