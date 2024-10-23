  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Тренер Штутгарта: После поражения от Баварии ребята продемонстрировали блестящую реакцию
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Штутгарта: После поражения от Баварии ребята продемонстрировали блестящую реакцию

Лига Чемпионов

Швабы смогли удивить старую синьору

Тренер Штутгарта: После поражения от Баварии ребята продемонстрировали блестящую реакцию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера в Турине "Штутгарт" сумел вырвать победу у "Ювентуса", забив гол на последних минутах встречи (0:1). На послематчевой пресс-конференции главный тренер "швабов" Себастьян Генесс не скрывал своих эмоций от такого положительного результата.

"Это была фантастическая игра, которую мы заслуженно выиграли. После поражения от "Баварии" со счетом 4:0 ребята продемонстрировали блестящую реакцию и с первой минуты поверили, что могут добиться успеха здесь. Мы очень много вложили в этот матч и были готовы к любой ситуации. Эта победа поможет нам продолжать развиваться. Одна из вещей, которую можем вынести из этой игры и выступления - это то, что мы получим свое вознаграждение, если мы готовы сделать все, чтобы его получить, и если мы вместе будем придерживаться нашего плана", - подчеркнул Себастьян Генесс.

Добавим, что следующий поединок "Штутгарт" проведет в Бундеслиге 26 октября дома против "Хольштайн Киля".

По теме
yellow-arrow
Команда Трубина идет за очередной победой?! Бенфика - Фейеноорд: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Александр Зинченко разделил момент с болельщиками Шахтера сразу после матча в Лиге чемпионов
yellow-arrow
УЕФА назвал лучшего игрока матча Арсенал - Шахтер
Штутгарт Себастьен Хенесс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Штутгарт
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости