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Тренер Штутгарта: После поражения от Баварии ребята продемонстрировали блестящую реакцию
Швабы смогли удивить старую синьору
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера в Турине "Штутгарт" сумел вырвать победу у "Ювентуса", забив гол на последних минутах встречи (0:1). На послематчевой пресс-конференции главный тренер "швабов" Себастьян Генесс не скрывал своих эмоций от такого положительного результата.
"Это была фантастическая игра, которую мы заслуженно выиграли. После поражения от "Баварии" со счетом 4:0 ребята продемонстрировали блестящую реакцию и с первой минуты поверили, что могут добиться успеха здесь. Мы очень много вложили в этот матч и были готовы к любой ситуации. Эта победа поможет нам продолжать развиваться. Одна из вещей, которую можем вынести из этой игры и выступления - это то, что мы получим свое вознаграждение, если мы готовы сделать все, чтобы его получить, и если мы вместе будем придерживаться нашего плана", - подчеркнул Себастьян Генесс.
Добавим, что следующий поединок "Штутгарт" проведет в Бундеслиге 26 октября дома против "Хольштайн Киля".
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