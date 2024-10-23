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Янг Бойз - Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Янг Бойз - Интер: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.10.24 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" поправил свои дела в Серии А тремя победами подряд, но все еще не первый там. "Наполи" опережает, да и преследователи очень близки. А в ближайшем туре ожидает Дерби Италии с "Ювентусом". В такой ситуации легко отвлечься и не выложиться как следует в матче Лиги Чемпионов в гостях у ее худшей команды на ее синтетическом покрытии. Повторят ли миланцы вчерашние ошибку и провал "Юве"?
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Лига чемпионов. 3-й тур
23.10.2024. Берн. "Ванкдорф"
Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 7
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