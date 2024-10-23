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Аталанта - Селтик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Аталанта - Селтик: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.10.24 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Команда Брендана Роджерса постарается что-то противопоставить "Аталанте", набравшей неплохой ход в последнее время.
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В прошлом туре подопечные Гасперини уверенно разобрались с донецким "Шахтёром" (3:0), в то время как "Селтик" потерпел сокрушительное поражение от дортмундской "Боруссии" (1:7).
Лига чемпионов. 3 тур
23.10.2024. Бергамо. "Гевисс Стедиум"
Главный арбитр: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина)
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 3
Трансляція матчу Аталанта - СелтікСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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