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Тьяго Мотта указал на недостаточно хорошую игру своих игроков в защите в поединке со Штутгартом
Старая синьора потеряла очки на последних минутах встречи
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Ювентус" в меньшинстве уступил на своем поле "Штутгарту" со счетом 0:1. Для "старой синьоры" это является первым поражением в этом сезоне. На послематчевой пресс-конференции главный тренер туринцев Тьяго Мотта отметил, что соперник заслуженно переиграл его команду.
"Мы должны принять результат, совершенствоваться и восстанавливаться. Мы должны снова встать на ноги и показать отличную игру, как в воскресенье. Мы не смогли преодолеть их контроль над игрой. В первом тайме они часто избегали прессинга с помощью центрального защитника, а мы редко контролировали мяч. Штутгарт - сложная команда для игры, нам трудно было навязать свой стиль игры, что важно для того, чтобы иметь возможность конкурировать с сильной командой. Мы должны лучше защищаться, чем мы это делали сегодня, должны многое улучшить в балансе команды. Мы должны оставить поражение позади и работать над тем, что мы можем улучшить, и двигаться вперед", - заявил Тьяго Мотта.
Добавим, что следующий матч "Ювентус" проведет в Серии А 27 октября на выезде против "Интера".
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