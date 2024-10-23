Тьяго Мотта указал на недостаточно хорошую игру своих игроков в защите в поединке со Штутгартом

Вчера "Ювентус" в меньшинстве уступил на своем поле "Штутгарту" со счетом 0:1. Для "старой синьоры" это является первым поражением в этом сезоне. На послематчевой пресс-конференции главный тренер туринцев Тьяго Мотта отметил, что соперник заслуженно переиграл его команду.

"Мы должны принять результат, совершенствоваться и восстанавливаться. Мы должны снова встать на ноги и показать отличную игру, как в воскресенье. Мы не смогли преодолеть их контроль над игрой. В первом тайме они часто избегали прессинга с помощью центрального защитника, а мы редко контролировали мяч. Штутгарт - сложная команда для игры, нам трудно было навязать свой стиль игры, что важно для того, чтобы иметь возможность конкурировать с сильной командой. Мы должны лучше защищаться, чем мы это делали сегодня, должны многое улучшить в балансе команды. Мы должны оставить поражение позади и работать над тем, что мы можем улучшить, и двигаться вперед", - заявил Тьяго Мотта.

Добавим, что следующий матч "Ювентус" проведет в Серии А 27 октября на выезде против "Интера".