Легенда Шахтера: Играли по возможности, таков уровень команды на текущий момент

Легенда "Шахтера" Сергей Ященко эксклюзивно для UA-Футбол поделился мнением о матче 3-го тура Лиги чемпионов "Арсенал" - "Шахтер", закончившегося поражением "горняков" со счетом 0:1.

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- Что скажите об игре "Шахтера?

- Если брать весь матч, то до 90-й минуты показалось, что "Шахтер" побаивался команду соперника. Играли неуверенно, просматривался большой брак, порой не знали, что делать, как добиться результата. Несмотря на поражение, можно отметить, что общекомандная тактика была построена хорошо, при четкой обороне. А вот игра на атаку у "горняков" почти не получалась, особенно в атакующей линии. Ни Сикана, ни Судакова практически не было видно. В начале матча первые 15-20 минут были трудными для "Шахтера", хозяева стремились решить исход игры, забить быстрый гол, чтобы в дальнейшем играть по счету. Так оно и получилось.

- Но своей игрой и "Арсенал" не впечатлил. Иногда игра переходила в полупеший ход, и казалось, что англичане хотят выиграть в экономном режиме. Порой матч смотрелся скучным.

- Согласен. Особенно, когда "Арсенал" сделал большое количество замен, уровень игроков выровнялся и во втором тайме была практически равная игра. Игроки хозяев также начали часто ошибаться, не было видно той агрессии, как в начале игры, и темп с их стороны заметно упал.

- Даже наблюдалось, что "Арсенал" часто отходил и садился глубоко у своих ворот, давая возможность атаковать "Шахтеру" и владеть инициативой. Не так ли?

- Может это одна из тактических уловок лондонцев – заманить "горняков", чтобы они раскрылись, а затем словить их на контратаке. Это же пытался сделать и "Шахтер", играя в таком ключе. Садился большим количеством игроков в оборону, пытаясь воспользоваться пространством. Если у "Арсенала" при такой игре возникало больше голевых моментов, то у "Шахтера" их практически не было, и все заканчивалось на подступах к штрафной. Согласен, что "Арсенал" не показал своей лучшей игры, а "Шахтер" играл по возможности, это их уровень на данный момент. Будем надеяться, что в следующих матчах увидим совсем другой рисунок и качество.

- Несмотря на поражение, лучшим в составе "Шахтера" был вратарь Ризнык. Согласны?

- Даже пропущенный мяч с разряда курьезных – это никак не вина Ризныка. А после того, что он парировал пенальти, не дал увеличить счет и придал уверенности команде, то и вовсе заслуживает лестных слов. Можно также отметить его сейв на 43-й минуте, и команда ушла на перерыв с надеждой исправить все во втором тайме.

- А за безумный сейв, только уже вратаря хозяев Райя после удара Педриньо, голкипера тоже можно назвать лучшим игроком в составе "Арсенала"?

- Да, удар оказался очень коварным. Сначала мяч летел в сторону, а затем перед вратарем резко нырнул вниз, но каким-то чудом Райя одной рукой вытащил "мертвый" мяч. Счет мог бы сравняться, и это было бы идеальным исходом для "Шахтера".

- Если бы "Шахтер" играл всю игру как шесть минут в компенсированное время, то мог бы рассчитывать минимум на ничью?

- Если бы из 96 минут "Шахтер" играл бы так хоть минут 20, то имели бы больше моментов, и могли бы реализовать и выжать что-то. Надеемся увидеть это в следующем матче.

Отметим, что "Шахтер" набрал лишь одно очко в трех турах текущей Лиги чемпионов.