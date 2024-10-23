УЕФА назвал лучшего игрока матча Арсенал - Шахтер

Вингер "Арсенала" Габриэл Мартинелли стал лучшим игроком встречи между лондонским клубом и донецким "Шахтёром" в рамках третьего тура общего этапа Лиги чемпионов по версии УЕФА.

"Габриэл Мартинелли сыграл ключевую роль в решающем голе. Он обеспечивал постоянную атакующую угрозу, отличную скорость работы и прикрытие для обороны", - говорится в сообщении группы технических наблюдателей УЕФА.

Напомним, поединок завершился со счётом 1:0 в пользу "канониров". Единственный мяч в свои ворота забил голкипер дончан Дмитрий Ризнык.