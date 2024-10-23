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Команда Трубина идет за очередной победой?! Бенфика - Фейеноорд: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Бенфика - Фейеноорд: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.10.24 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Команда Трубина идет за очередной победой?! Бенфика - Фейеноорд: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Команды, которые боролись бы за второе-третье место в уже старой форме группы ЛЧ. Коллективы, увидевшие своего соперника, сразу поняли: "В этой встрече нужно брать три очка, если хотим пройти дальше". Однако фактор домашнего поля (и не только) указывает все же на то, что именно "Бенфика" будет фаворитом. Готов ли "Фейеноорд" удивить так, как это сделали сами "орлы" в прошлом туре?

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Лига чемпионов, третий тур

23 октября, 22:00. "Эштадиу да Луж" (Лиссабон)

Главный арбитр: Халил Мелер (Турция)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 6

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Трансляція матчу Бенфіка - Феєнорд
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Гресь
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