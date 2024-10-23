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Александр Зинченко разделил момент с болельщиками Шахтера сразу после матча в Лиге чемпионов
Украинец подошел к трибунам с фанатами донецкого клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" Александра Зинченко вчера минимально обыграл донецкий "Шахтер" в Лондоне (1:0). Хоть украинец на поле не появился, он разделил момент с болельщиками "горняков" сразу же после финального свистка.
После матча Зинченко подошел к выездному сектору и, похоже, изрядно порадовал одного из фанатов "Шахтера", подарив ему свою футболку. Есть видео.
Oleksandr Zinchenko gets a huge reception from the Shakhtar away end. Looks like he’s made the day of one fan by gifting them his shirt. pic.twitter.com/eARgGXUpaH— James Benge (@jamesbenge) October 22, 2024
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Напомним, что 27-летний Александр Зинченко продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы. В последних двух матчах "канониров" он впервые попал в заявку, но оба поединка против "Борнмута" и "Шахтера" провел на скамейке запасных.
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