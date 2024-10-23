  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Александр Зинченко разделил момент с болельщиками Шахтера сразу после матча в Лиге чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александр Зинченко разделил момент с болельщиками Шахтера сразу после матча в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

Украинец подошел к трибунам с фанатами донецкого клуба

Александр Зинченко разделил момент с болельщиками Шахтера сразу после матча в Лиге чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" Александра Зинченко вчера минимально обыграл донецкий "Шахтер" в Лондоне (1:0). Хоть украинец на поле не появился, он разделил момент с болельщиками "горняков" сразу же после финального свистка.

Читайте такжеЛЧ. Арсенал - Шахтер 1:0. Максимально прогнозируемо и без Зинченко

После матча Зинченко подошел к выездному сектору и, похоже, изрядно порадовал одного из фанатов "Шахтера", подарив ему свою футболку. Есть видео.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что 27-летний Александр Зинченко продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы. В последних двух матчах "канониров" он впервые попал в заявку, но оба поединка против "Борнмута" и "Шахтера" провел на скамейке запасных.

По теме
yellow-arrow
Команда Трубина идет за очередной победой?! Бенфика - Фейеноорд: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
УЕФА назвал лучшего игрока матча Арсенал - Шахтер
yellow-arrow
Тьяго Мотта указал на недостаточно хорошую игру своих игроков в защите в поединке со Штутгартом
Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Александр Зинченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости