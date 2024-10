Александр Зинченко разделил момент с болельщиками Шахтера сразу после матча в Лиге чемпионов

"Арсенал" Александра Зинченко вчера минимально обыграл донецкий "Шахтер" в Лондоне (1:0). Хоть украинец на поле не появился, он разделил момент с болельщиками "горняков" сразу же после финального свистка.

После матча Зинченко подошел к выездному сектору и, похоже, изрядно порадовал одного из фанатов "Шахтера", подарив ему свою футболку. Есть видео.

Oleksandr Zinchenko gets a huge reception from the Shakhtar away end. Looks like he’s made the day of one fan by gifting them his shirt. pic.twitter.com/eARgGXUpaH